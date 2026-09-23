Ziua Națională a Ciorbei, sărbătorită timp de trei zile în centrul Capitalei / Gastronomul Mircea Groza, Chef Albert Cristian și invitații lor vor pregăti ciorbe și zămuri reprezentative pentru comunitățile etnice istorice din România

23 sept. 2026, Gusturi locale
Ziua Națională a Ciorbei, sărbătorită timp de trei zile în centrul Capitalei / Gastronomul Mircea Groza, Chef Albert Cristian și invitații lor vor pregăti ciorbe și zămuri reprezentative pentru comunitățile etnice istorice din România
Sursa foto: Mircea Groza
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Cuprins
  1. Ciorbe și zămuri din diferite regiuni ale României
  2. Ziua Națională a Ciorbei, organizată din 2023

Ciorbe și zămuri tradiționale, rețete mai puțin cunoscute, întâlniri cu gastronomul Mircea Groza și concerte live. Acesta este programul pregătit pentru Ziua Națională a Ciorbei, eveniment organizat între 25 și 27 septembrie, la Ciorbărie, pe strada Mihai Eminescu nr. 114 din București.

Timp de trei zile, terasa și curtea interioară a restaurantului vor găzdui un eveniment dedicat unuia dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria românească. Gastronomul Mircea Groza, Chef Albert Cristian și invitații lor vor pregăti ciorbe și zămuri reprezentative pentru comunitățile etnice istorice din România.

Organizatorii vor să aducă în atenția publicului rețete mai puțin cunoscute, păstrate în diferite regiuni ale țării, și să deschidă o discuție despre rolul ciorbei în gastronomia românească.

Ciorbe și zămuri din diferite regiuni ale României

Pe parcursul evenimentului, vizitatorii vor putea descoperi rețete culese din mai multe zone ale țării și vor avea ocazia să discute cu Mircea Groza, cercetător și promotor al gastronomiei tradiționale românești.

Mircea Groza este autorul volumului „Zămuri – supe, zupe și năcreli. Rețete ardelenești culese din bătrâni”, carte care a primit în 2023, la Gourmand World Cookbook Awards, premiul pentru cea mai bună carte de bucate est-europeană.

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Potrivit organizatorilor, în România există câteva sute de rețete de ciorbe, supe și zămuri, multe dintre ele transmise în familie sau păstrate în comunități locale. O parte dintre aceste preparate sunt cunoscute doar în zonele în care au fost păstrate de-a lungul generațiilor.

Evenimentul își propune să aducă aceste rețete într-un context accesibil publicului larg, alături de poveștile și tradițiile care le însoțesc.

Ziua Națională a Ciorbei, organizată din 2023

Ziua Națională a Ciorbei este un concept inițiat și promovat de lanțul de restaurante Ciorbărie. Evenimentul este organizat în fiecare toamnă, începând din 2023.

Inițiatorii spun că proiectul urmărește promovarea ciorbei ca parte a patrimoniului gastronomic românesc și prezentarea diversității de rețete dezvoltate în diferite regiuni și comunități ale țării.

Pe lângă partea gastronomică, ediția din acest an include și un program muzical.

Programul concertelor

  • Vineri, 25 septembrie, ora 18:00: Taraful de la Mârșa
  • Sâmbătă, 26 septembrie, ora 14:00: Origen și Daiana
  • Duminică, 27 septembrie, ora 14:00: Alexandru Drăghici, solistul trupei Islaz, împreună cu Taraful Jean Americanul

Evenimentul are loc între 25 și 27 septembrie, pe terasa și în curtea interioară a Ciorbăriei, pe strada Mihai Eminescu nr. 114, București. Accesul publicului este liber.

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