Miza viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 a revenit în centrul atenției în cadrul reuniunilor pregătitoare de la nivelul miniștrilor europeni. Echipa de negociatori a Parlamentului European, condusă de Siegfried Mureșan și de eurodeputata portugheză Carla Tavares, avertizează că o eventuală reducere a alocărilor comunitare nu va elimina provocările economice și geopolitice, ci doar va transfera costurile către bugetele naționale, anunță Mediafax.

Buget ambițios și resurse noi

Eurodeputații susțin necesitatea extinderii bugetului UE cu aproximativ 10% peste propunerea inițială a Comisiei Europene. Această majorare este considerată esențială pentru a finanța noile priorități strategice, precum securitatea, apărarea și competitivitatea, fără a sacrifica politicile tradiționale ale Uniunii.

Principalele argumente avansate de negociatorii europeni

Piedica protejării capacității comune: Slăbirea fondurilor comunitare obligă statele membre să acopere individual noile cheltuieli de apărare și competitivitate, de multe ori la costuri mult mai mari.

Discrepanta financiară: În timp ce bugetele naționale ale statelor membre au înregistrat o creștere medie de 68% în ultimii ani, bugetul UE a rămas relativ stabil ca pondere din Venitul Național Brut al Uniunii.

Identificarea de noi surse de venit: Implementarea unor noi resurse proprii la nivelul UE este văzută ca o măsură obligatorie pentru a garanta o finanțare predictibilă fermierilor, studenților, cercetătorilor și proiectelor regionale de dezvoltare.

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Protejarea fermierilor și a politicii de coeziune

Una dintre principalele divergențe dintre Parlament și Comisia Europeană vizează structura de distribuire a fondurilor. Propunerea Comisiei urmărește unificarea fondurilor agricole și de dezvoltare regională cu alte domenii de finanțare în cadrul unor planuri naționale extinse.

În replică, Parlamentul European insistă ca agricultura și politica de coeziune să păstreze linii de finanțare separate, clar delimitate și bine dotate financiar, pentru a reduce în continuare decalajele economice dintre regiunile UE și pentru a asigura securitatea alimentară a blocului comunitar. Negociatorii au solicitat Consiliului UE accelerarea discuțiilor pentru a ajunge la un acord definitiv în timp util.