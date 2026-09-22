Miza viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 a revenit în centrul atenției în cadrul reuniunilor pregătitoare de la nivelul miniștrilor europeni. Echipa de negociatori a Parlamentului European, condusă de Siegfried Mureșan și de eurodeputata portugheză Carla Tavares, avertizează că o eventuală reducere a alocărilor comunitare nu va elimina provocările economice și geopolitice, ci doar va transfera costurile către bugetele naționale, anunță Mediafax.
Eurodeputații susțin necesitatea extinderii bugetului UE cu aproximativ 10% peste propunerea inițială a Comisiei Europene. Această majorare este considerată esențială pentru a finanța noile priorități strategice, precum securitatea, apărarea și competitivitatea, fără a sacrifica politicile tradiționale ale Uniunii.
Una dintre principalele divergențe dintre Parlament și Comisia Europeană vizează structura de distribuire a fondurilor. Propunerea Comisiei urmărește unificarea fondurilor agricole și de dezvoltare regională cu alte domenii de finanțare în cadrul unor planuri naționale extinse.
În replică, Parlamentul European insistă ca agricultura și politica de coeziune să păstreze linii de finanțare separate, clar delimitate și bine dotate financiar, pentru a reduce în continuare decalajele economice dintre regiunile UE și pentru a asigura securitatea alimentară a blocului comunitar. Negociatorii au solicitat Consiliului UE accelerarea discuțiilor pentru a ajunge la un acord definitiv în timp util.
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