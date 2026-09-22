Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită măsuri urgente de sprijin pentru fermierii din vestul țării afectați de secetă

22 sept. 2026, Agribusiness
Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită măsuri urgente de sprijin pentru fermierii din vestul țării afectați de secetă
FOTO: Dreamstime/ Ponsulak
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Cuprins
  1. Principiul solidarității în compensarea pagubelor
  2. Fermierii nu pot face față facturilor
  3. Soluții pe termen lung pentru gestionarea riscurilor

Producătorii agricoli din județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Timiș și Satu Mare se confruntă cu pierderi financiare majore din cauza secetei pedologice și hidrologice severe care a afectat succesiv atât culturile înființate în toamna anului trecut, cât și pe cele de primăvară.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) avertizează că reducerea cumulată a veniturilor pune în pericol finanțarea lucrărilor agricole viitoare și solicită intervenția rapidă a autorităților, relatează Agerpres.

Principiul solidarității în compensarea pagubelor

Reprezentanții AAC subliniază că sprijinul public trebuie acordat pe baza solidarității între regiunile țării, așa cum fermierii din vest au susținut în anii anteriori acordarea de despăgubiri pentru calamitățile din Moldova, Bărăgan, Oltenia sau Dobrogea.

Principalele solicitări adresate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Guvernului includ:

  • Inventarierea urgență a suprafețelor afectate. Evaluarea distinctă a pagubelor pentru culturile de toamnă, culturile de primăvară, pășuni, fânețe și sectorul zootehnic.
  • Teren și comisii județene. Suplimentarea comisiilor de evaluare și efectuarea verificărilor înainte de recoltarea sau desființarea culturilor afectate.
  • Schemă națională de despăgubire. Aplicarea unui pachet de sprijin financiar proporțional cu gradul de afectare, stabilit prin consultare cu organizațiile de profil.
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Fermierii nu pot face față facturilor

Absența lichidităților amenință capacitatea exploatațiilor de a achita inputurile, leasingurile, creditele, arenda și taxele de stat. În acest sens, AAC solicită:

  • Purtarea de discuții cu Ministerul Finanțelor, băncile și firmele de leasing pentru identificarea unor soluții de reeșalonare, restructurare sau acordare a unor perioade de grație.
  • Analizarea condițiilor legale de către Guvern și Comitetul Național pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor excepționale destinate gestionării riscurilor climatice.
  • Utilizarea rezervei pentru agricultură și a flexibilităților oferite de Planul Strategic PAC.

Soluții pe termen lung pentru gestionarea riscurilor

Organizația accentuează că plățile compensatorii post-dezastru nu pot înlocui un mecanism permanent și predictibil de gestiune a riscurilor. AAC cere operaționalizarea rapidă a instrumentelor specifice din cadrul PAC (inclusiv contribuțiile la primele de asigurare și utilizarea eficientă a procentului de 3% reținut din plățile directe) și convocarea unei întâlniri de lucru oficiale pentru stabilirea calendarului de acțiune.

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