Producătorii agricoli din județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Timiș și Satu Mare se confruntă cu pierderi financiare majore din cauza secetei pedologice și hidrologice severe care a afectat succesiv atât culturile înființate în toamna anului trecut, cât și pe cele de primăvară.
Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) avertizează că reducerea cumulată a veniturilor pune în pericol finanțarea lucrărilor agricole viitoare și solicită intervenția rapidă a autorităților, relatează Agerpres.
Reprezentanții AAC subliniază că sprijinul public trebuie acordat pe baza solidarității între regiunile țării, așa cum fermierii din vest au susținut în anii anteriori acordarea de despăgubiri pentru calamitățile din Moldova, Bărăgan, Oltenia sau Dobrogea.
Principalele solicitări adresate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Guvernului includ:
Absența lichidităților amenință capacitatea exploatațiilor de a achita inputurile, leasingurile, creditele, arenda și taxele de stat. În acest sens, AAC solicită:
Organizația accentuează că plățile compensatorii post-dezastru nu pot înlocui un mecanism permanent și predictibil de gestiune a riscurilor. AAC cere operaționalizarea rapidă a instrumentelor specifice din cadrul PAC (inclusiv contribuțiile la primele de asigurare și utilizarea eficientă a procentului de 3% reținut din plățile directe) și convocarea unei întâlniri de lucru oficiale pentru stabilirea calendarului de acțiune.
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