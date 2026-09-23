Tribunalul București a confirmat definitiv decizia Consiliului Concurenței de a amenda compania Albalact S.A. cu 9,91 milioane lei (aproximativ 2 milioane de euro), anunță instituția într-un comunicat de presă remis miercuri 23 septembrie.

Sancțiunea a fost aplicată din cauza refuzului companiei de a colabora în cadrul unei inspecții inopinate, prin blocarea accesului la informațiile solicitate.

Inspecții inopinate și obstrucționarea investigației

Inspecția a făcut parte dintr-o investigație privind posibile înțelegeri anticoncurențiale pentru fixarea prețurilor pe piața producției și comercializării untului. În martie 2023, autoritatea de concurență a sancționat companiile Albalact S.A., Covalact S.A. și Dorna Lactate S.A. pentru că au refuzat să ofere inspectorilor accesul la anumite conturi de e-mail și corespondențe folosite de angajați sau reprezentanți.

Pentru a le determina să coopereze, instituția a impus și amenzi de 130.913,27 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculate până la momentul acordării accesului complet la documente.

Victorie pe linie pentru Consiliul Concurenței

Cu această ultimă hotărâre, Consiliul Concurenței a câștigat definitiv toate cele trei procese intentate de Albalact S.A., Covalact S.A. și Dorna Lactate S.A., prin care acestea contestau sancțiunile primite pentru obstrucționarea inspecțiilor.

Inspecțiile inopinate sunt astfel autorizate de Curtea de Apel București și au rolul de a strânge probele necesare clarificării posibilelor practici anticoncurențiale.

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Conform Legii Concurenței, companiile care refuză cooperarea sau împiedică desfășurarea investigațiilor pot fi amendate cu un procent cuprins între 0,1% și 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior.