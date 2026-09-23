Vinul alb sau roșu? Ce variantă poate accentua refluxul gastroesofagian / Explicațiile unui gastroenterolog

Un pahar de vin poate avea efecte diferite asupra stomacului, în funcție de tipul ales și de sensibilitatea fiecărei persoane. Pentru cei care suferă de reflux gastroesofagian, vinul alb poate fi mai problematic decât cel roșu, în timp ce vinurile spumante pot favoriza, la rândul lor, apariția simptomelor, transmite MEDIAFAX.

Gastroenterologul Roberto Bertè, medic în cadrul rețelei publice de sănătate ASST Crema din Italia, a explicat pentru La Cucina Italiana că toate băuturile alcoolice pot declanșa simptomele refluxului, însă există diferențe între tipurile de vin.

Vinul alb este considerat adesea cel mai problematic, urmat de cel roșu, care pare să fie ceva mai bine tolerat în general. În cazul vinurilor spumante, pe lângă alcool intervine și dioxidul de carbon.

„Bulele” pot provoca distensia stomacului și pot crește presiunea din interiorul acestuia, favorizând astfel urcarea conținutului gastric spre esofag.

De ce poate fi mai greu de tolerat vinul alb

Gastroenterologul a explicat că alcoolul relaxează musculatura care separă esofagul de stomac. Astfel, conținutul acid din stomac poate ajunge mai ușor în esofag și poate provoca reflux.

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Medicul a menționat și studiul „Efectele diferite ale vinului alb și roșu asupra musculaturii dintre esofag și stomac și asupra refluxului gastroesofagian”, realizat pe voluntari sănătoși de cercetători de la Spitalul Bogenhausen din München. Rezultatele au arătat că vinul alb a redus mai mult decât cel roșu presiunea musculaturii dintre stomac și esofag și a diminuat capacitatea esofagului de a împiedica revenirea conținutului acid din stomac.

Potrivit medicului italian, vinul poate încetini eliminarea acidului odată ajuns în esofag. Unele studii indică, de asemenea, că băuturile alcoolice, în special berea și vinul alb, stimulează producerea de acid gastric.

Cât vin poate favoriza apariția refluxului

„Nu există un prag de consum complet sigur”, a explicat gastroenterologul, precizând că efectele depind de cantitatea consumată și de toleranța individuală.

Cantități de aproximativ 300 ml pot crește semnificativ refluxul acid și pot modifica presiunea sfincterului esofagian inferior.

Pentru reducerea riscului de apariție a simptomelor, Bertè recomandă limitarea cantității la cel mult un pahar, consumat lent și, de preferință, în timpul mesei. Vinul ar trebui evitat înainte de culcare sau înainte ca persoana să se întindă.

Dacă trebuie făcută o alegere între diferitele variante, medicul spune că un pahar de vin roșu este adesea preferabil unuia de vin alb.

Cum îți dai seama că vinul nu este bine tolerat

Arsurile în spatele sternului, regurgitațiile acide, senzația de „nod în gât”, tusea seacă și răgușeala se numără printre simptomele care pot apărea după consumul de vin.

Dacă acestea se repetă de fiecare dată după consumul de vin, în special dacă sunt intense, gastroenterologul recomandă evitarea alcoolului sau reducerea semnificativă a cantității consumate.