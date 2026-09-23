O cafenea din capitala Perului, Lima, a găsit un mod ingenios și creativ de a marca viitoarea vizită a Papei Leon al XIV-lea în America Latină: clienții pot comanda espresso, latte sau cappuccino ornate cu portretul Suveranului Pontif.

Portrete din spumă de cafea

Proprietarul cafenelei a precizat că echipa sa a testat mai multe schițe înainte de a ajunge la un rezultat clar și bine definit. Procesul este comparat de barmani cu pictura pe pânză, necesitând multă răbdare pentru ca spuma de lapte să nu se păteze în timpul realizării detaliilor.

Papa Leon al XIV-lea va efectua un turneu în America Latină în perioada 6-17 noiembrie, având programate vizite în Uruguay, Argentina și Peru (unde va ajunge în orașele Lima, Chiclayo, Cusco și Pucallpa).

Vizită istorică în Franța înainte de turneul din America Latină

Înainte de călătoria din America de Sud, Suveranul Pontif va efectua o vizită oficială de patru zile în Franța, prima vizită a unui Papă în această țară din ultimii aproape 20 de ani. Liderii catolici speră ca acest eveniment să contribuie la refacerea prestigiului Bisericii.

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Peste 600.000 de credincioși s-au înscris deja pentru a asista la liturghia în aer liber oficiată sâmbătă lângă Avenue des Champs-Élysées din Paris. Președintele francez Emmanuel Macron nu va fi prezent la slujbe, urmând să fie reprezentat de premierul Sébastien Lecornu și de prima doamnă, Brigitte Macron.