Bodo, solistul trupei Proconsul, a trecut printr-o transformare radicală în ultimul an. Artistul a slăbit nu mai puțin de 54 de kilograme după ce a decis să facă o operație de micșorare a stomacului. La 58 de ani și cu un istoric medical complicat, inclusiv un infarct și trei stenturi montate la inimă, Bodo spune că intervenția i-a schimbat viața.

În urmă cu un an, artistul ajunsese la 148 de kilograme și recunoaște că îi era din ce în ce mai greu să slăbească. Metabolismul încetinit odată cu înaintarea în vârstă, dar și problemele medicale pe care le avusese în trecut, l-au făcut să ia în calcul o soluție radicală.

Un prieten apropiat, medic specializat în chirurgie bariatrică, a fost cel care l-a convins că trebuie să facă o schimbare. „M-a convins un prieten bun, care, întâmplător sau nu, este și cel mai bun medic din Europa, la ora actuală, pe chirurgie bariatrică. Și n-o spun doar eu, o spun și americanii. Viorel Dejeu se numește”, a povestit Bodo, în exclusivitate pentru G4Food.

Artistul spune că argumentul principal a fost legat de calitatea vieții pe care urma să o aibă. „M-a convins că, pentru perioada următoare, calitatea vieții mele trebuie să se îmbunătățească, nu să scadă.”

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La un an de la operație, 54 de kilograme mai puțin

La 58 de ani, Bodo spune că organismul său nu mai răspundea la fel ca în tinerețe atunci când încerca să slăbească. „Ținând cont că metabolismul meu, la vârsta de 58 de ani, este mult mai lent decât în tinerețe și nu mai puteam să slăbesc așa repede cum îmi doream eu, ajunsesem deja la 148 de kilograme și nu mai puteam să dau înapoi.”

Situația era cu atât mai serioasă cu cât artistul avea și antecedente cardiace. Bodo a suferit un infarct, în urma căruia medicii i-au montat trei stenturi. „Plus că aveam și niște antecedente medicale, cu un infarct care necesitase trei stenturi puse pe cord. Toate acestea m-au făcut să accept operația de gastric sleeve”.

La un an după intervenție, rezultatul este spectaculos: 54 de kilograme în minus și un tonus de invidiat. „Iată-mă la un an de la intervenție, cu 54 de kilograme date jos, fără să mă chinui deloc”, ne spune solistul Proconsul.

„Nu mai trebuie să car 54 de kile în plus”

Bodo spune că diferența se simte cel mai mult în viața de zi cu zi. Activitățile care înainte îi solicitau organismul sunt acum mult mai ușor de făcut. „Acum mă mențin mult mai ușor, pentru că sunt mult mai slab și nu mai trebuie să car 54 de kile în plus, încercând să fac totul. Este mult mai ușor pentru mine.”

Artistul trăiește acum departe de agitația orașului, într-o zonă rurală din județul Argeș. Acolo are o proprietate cu o curte de aproximativ 3.000 de metri pătrați. „Numai să tund iarba, cu mașina de tuns iarba, mă pune să fac mișcare. Iar vara asta a crescut iarba destul de tare”, povestește Bodo.

Pe lângă grădină, artistul are și o livadă cu pomi fructiferi. „Avem 40 de pomi fructiferi în curte și vreo 4 căței. Chiar ieri am strâns merele din livadă”, mai povestește el.

Cât și ce poate să mănânce Bodo după operație

Intervenția i-a schimbat radical și cantitatea de mâncare pe care o poate consuma. Înainte putea mânca un volum mare de alimente, însă acum porțiile sale sunt foarte mici. „Dacă înainte puteam să mănânc șapte, opt, zece mici, pentru că aveam un stomac supradimensionat, de 2,3 litri aproximativ, acum, având un stomac de 100 de mililitri, în loc de șapte-opt-zece mici sau patru sarmale, mănânc un singur mic sau o singură sarma”.

Cu toate acestea, Bodo susține că nu se simte frustrat și că nu consideră că trebuie să renunțe complet la alimentele care îi plac. „Îmi pot face pofta, mănânc ce-mi doresc, numai că mănânc foarte puțin.”

A renunțat la zahăr și preferă proteinele

Un alt efect al transformării este că artistul spune că s-a dezobișnuit să consume zahăr. „M-am dezobișnuit să mănânc zahăr. Încerc să-mi iau dulcele din fructe sau un pic de îndulcitor, dar nu simt nevoia neapărat.”

În schimb, Bodo spune că preferă să consume mai multe proteine. „Prefer să mănânc proteină mai mult decât să mănânc dulciuri, pentru că mă ajută mai tare”, mai spune artistul care și-a schimbat substanțial calitatea vieții și obiceiurile culinare, după operație.