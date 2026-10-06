Stollen de patru kilograme, transportat cu mașina până la Vatican / Prăjitura tradițională germană era prea fragilă pentru avion

06 oct. 2026, FoodLife
Stollen de patru kilograme, transportat cu mașina până la Vatican / Prăjitura tradițională germană era prea fragilă pentru avion
Sursa foto: Yahoonews
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Un stollen de aproximativ patru kilograme, preparat în regiunea Erzgebirge din estul Germaniei, a fost transportat până la Roma într-un vehicul oficial pentru a-i fi oferit papei Leon al XIV-lea, relatează DPA. Prăjitura tradițională de Crăciun a fost considerată prea fragilă pentru transportul aerian, potrivit cancelariei landului Saxonia.

Prim-ministrul Saxoniei, Michael Kretschmer, a dus darul la Vatican la sfârșitul lunii septembrie, cu ocazia unei audiențe private.

Prea mare pentru cabină, prea fragilă pentru cală

Potrivit autorităților din Dresda, prăjitura era prea voluminoasă pentru a fi transportată în cabina avionului și prea delicată pentru a fi plasată la cală. Astfel, stollenul a fost trimis spre Roma într-un vehicul oficial, alături de alte daruri și documente. Nu au fost comunicate informații despre costurile transportului.

Stollenul este un cozonac dens și bogat, pregătit în mod tradițional în Germania, mai ales în perioada Crăciunului și, în unele regiuni, de Paște. În compoziția sa intră de obicei fructe uscate, nuci și pastă de migdale, iar textura este mai compactă și mai umedă decât cea a unui cozonac obișnuit. În Germania există numeroase variante regionale, iar Saxonia este una dintre zonele cunoscute pentru această specialitate.

Cadoul oferit papei Leon al XIV-lea a transformat astfel un produs tradițional de sărbătoare într-un dar protocolar, suficient de prețios încât să primească propriul transport până la Vatican.

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