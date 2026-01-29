Pentru a trece mai ușor peste sezonul răcelilor și gripei, alimentația joacă un rol important în susținerea sistemului imunitar. Dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie, a explicat, pentru g4food.ro, ce alimente ne pot ajuta să trecem cu bine peste sezonul rece.

Modul în care ne alimentăm ne influențează sănătatea

“Preocuparea pentru sănătatea noastră, inclusiv pentru a avea un sistem imunitar competent, capabil să facă față provocărilor specifice sezonului rece, ar trebui să fie permanentă, nu doar sezonieră. Modul în care ne alimentăm, alături de celelalte măsuri specifice unui stil de viață sănătos, influențează capacitatea organismului de a lupta cu agenții microbieni cu care vine în contact.

Ideal ar fi să consumăm fructe și legume de sezon, specifice zonei geografice în care trăim. Atunci când alegem fructe și legume din alte țări, trebuie să avem în vedere faptul că proprietățile și compoziția descrise se referă la fructele și legumele culese la maturitate, dezvoltate în condiții optime specifice, prin urmare e nevoie să fim atenți la modul de conservare pe timpul transportului, gradul de prospețime, etc.”, explică dr. Daciana Toma.

Iată câteva alimente-cheie „anti-răceală” și de ce sunt utile

Alimente bogate în vitamine și antioxidanți

Citricele (portocale, lămâi, grapefruit, mandarine) – bogate în vitamina C, ajută la reducerea duratei simptomelor.

Ardeiul gras, broccoli, varza – conțin multă vitamina C și antioxidanți.

Morcovii, dovleacul, cartofii dulci – bogați în betacaroten (vitamina A), important pentru sănătatea mucoaselor.

Alimente cu efect antimicrobian

Usturoiul – are proprietăți antibacteriene și antivirale.

Ceapa – susține imunitatea și are efect antiinflamator.

Surse de proteine și grăsimi sănătoase

Peștele gras (somon, macrou, sardine) – bogat în omega-3, cu efect antiinflamator.

Ouăle – conțin zinc, seleniu și vitamina D.

Carnea slabă și leguminoasele – necesare pentru producerea anticorpilor.

Semințe și nuci

Nucile, migdalele, semințele de dovleac – bogate în zinc, seleniu și vitamina E.

Alimente fermentate (pentru flora intestinală)

Iaurtul, kefirul, varza murată – susțin imunitatea prin sănătatea microbiomului intestinal.

Remedii naturale utile

Mierea – calmează gâtul iritat și are efect antibacterian.

Ghimbirul – reduce inflamația și ajută la decongestionare.

Turmericul – antioxidant puternic, mai ales combinat cu piper negru.

“De asemenea, hidratarea este esențială pentru buna funcționare a organismului, iar în cazul unei infecții trebuie ținut cont de riscul de deshidratare. Apă, ceaiuri calde (tei, mușețel, ghimbir), supe, sunt lichide care ajută organismul să lupte cu infecțiile”, recomandă medicul.

Alimentația echilibrată și vaccinarea antigripală, importante

„O alimentație echilibrată, activitatea fizică, menținerea unei greutăți corporale optime, somnul suficient și reducerea stresului sunt la fel de importante ca și alimentele în sine. De asemenea, vaccinarea antigripală și antipneumococică, în special în cazul categoriilor la risc – copii, gravide, vârstnici, bolnavi cronici – poate ajuta la prevenirea îmbolnăvirii sau, în cazul contaminării, la forme mai ușoare ale afecțiunii”, a precizat dr. Daciana Toma.