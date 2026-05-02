02 mai 2026, Articole / Reportaje
Eveniment gastronomic și cultural în Grădinile Senatului: „Zestrea urbană” aduce producători locali și ateliere pentru public, între 9 și 11 mai
Foto Dreamstime

Grădinile Senatului găzduiesc, între 9 și 11 mai, evenimentul „Zestrea urbană”, care combină tradițiile gastronomice cu activități culturale și educative, într-un cadru deschis publicului.

Evenimentul „Zestrea urbană – Descoperiţi zestrea urbană din Grădinile Senatului”, programat în perioada 9-11 mai, între orele 10:00 şi 18:00, le propune vizitatorilor o experienţă care combină patrimoniul cultural, tradiţiile gastronomice şi dialogul social într-un cadru instituţional de prestigiu, transmite Agerpres.

Manifestarea este organizată de Comisia pentru agricultură a Senatului, în parteneriat cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia şi Senat Junior.

Deschidere de Ziua Europei

Potrivit unui comunicat al Senatului, deschiderea oficială va avea loc pe 9 mai, de Ziua Europei. Proiectul urmăreşte „consolidarea imaginii acestui for legislativ ca o instituţie modernă, transparentă şi implicată în viaţa comunităţii”, iar spaţiile exterioare ale Senatului sunt puse la dispoziţia publicului ca loc de întâlnire.

- articolul continuă mai jos -

Târg cu produse tradiționale și demonstrații culinare

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii vor găsi un târg de produse tradiţionale, unde aproximativ 40 de expozanţi vor prezenta brânzeturi, produse din carne, fructe, legume, patiserie, vinuri şi obiecte de artizanat realizate de meşteri populari.

Programul include demonstraţii gastronomice şi spectacole de muzică tradiţională.

Acces liber în interiorul Senatului

Publicul va putea vizita şi interiorul Senatului, inclusiv Sala de plen, accesul fiind liber

Ateliere și activități pentru copii

Zona „Senat Junior” propune ateliere interactive, jocuri şi activităţi recreative, grădinile Senatului fiind transformate într-un spaţiu al incluziunii şi solidarităţii. Organizaţii neguvernamentale vor promova drepturile copilului şi evidenţia, prin diverse acţiuni, importanţa educaţiei.

Inițiativă pentru deschiderea instituției către public

„Prin ‘Zestrea urbană’, dorim să punem în valoare nu doar produsele locale şi măiestria producătorilor noştri, ci şi spaţiul instituţional al Senatului, pe care îl redăm cetăţenilor sub forma unui hub cultural şi educativ”, se arată în comunicatul citat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
01 mai
Guvernul francez sfidează sindicatele și încurajează brutăriile să rămână deschise de 1 Mai / Primul-ministru Sébastien Lecornu a cumpărat mai multe baghete în această dimineață
Guvernul francez sfidează sindicatele și încurajează brutăriile să rămână deschise de 1 Mai / Primul-ministru Sébastien Lecornu a cumpărat mai multe baghete în această dimineață
Articole / Reportaje
01 mai
Peștii care conțin cel mai mult mercur / Ce specii consumă frecvent europenii fără să știe riscurile / Care sunt speciile cele mai periculoase și cele mai sigure
Peștii care conțin cel mai mult mercur / Ce specii consumă frecvent europenii fără să știe riscurile / Care sunt speciile cele mai periculoase și cele mai sigure
Articole / Reportaje
01 mai
Grătarul românesc vs. protestul occidental: Ziua de 1 Mai este marcată diferit în Europa. Dacă în România sărbătoarea este asociată cu o minivacanță, în Franța și Germania au loc manifestații de stradă
Grătarul românesc vs. protestul occidental: Ziua de 1 Mai este marcată diferit în Europa. Dacă în România sărbătoarea este asociată cu o minivacanță, în Franța și Germania au loc manifestații de stradă
Articole / Reportaje
01 mai
Acordul UE-Mercosur a intrat în vigoare / Se liberalizează peste 90% din tarife, iar exporturile europene ar putea crește cu 39%
Acordul UE-Mercosur a intrat în vigoare / Se liberalizează peste 90% din tarife, iar exporturile europene ar putea crește cu 39%
Articole / Reportaje
01 mai
Cum arată masa ideală de 1 Mai / Un bucătar explică ce să cumperi din piață și cât te costă un meniu complet pentru această ocazie
Cum arată masa ideală de 1 Mai / Un bucătar explică ce să cumperi din piață și cât te costă un meniu complet pentru această ocazie