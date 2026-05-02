Evenimentul „Zestrea urbană – Descoperiţi zestrea urbană din Grădinile Senatului”, programat în perioada 9-11 mai, între orele 10:00 şi 18:00, le propune vizitatorilor o experienţă care combină patrimoniul cultural, tradiţiile gastronomice şi dialogul social într-un cadru instituţional de prestigiu, transmite Agerpres.

Manifestarea este organizată de Comisia pentru agricultură a Senatului, în parteneriat cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia şi Senat Junior.

Deschidere de Ziua Europei

Potrivit unui comunicat al Senatului, deschiderea oficială va avea loc pe 9 mai, de Ziua Europei. Proiectul urmăreşte „consolidarea imaginii acestui for legislativ ca o instituţie modernă, transparentă şi implicată în viaţa comunităţii”, iar spaţiile exterioare ale Senatului sunt puse la dispoziţia publicului ca loc de întâlnire.

Târg cu produse tradiționale și demonstrații culinare

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii vor găsi un târg de produse tradiţionale, unde aproximativ 40 de expozanţi vor prezenta brânzeturi, produse din carne, fructe, legume, patiserie, vinuri şi obiecte de artizanat realizate de meşteri populari.

Programul include demonstraţii gastronomice şi spectacole de muzică tradiţională.

Acces liber în interiorul Senatului

Publicul va putea vizita şi interiorul Senatului, inclusiv Sala de plen, accesul fiind liber

Ateliere și activități pentru copii

Zona „Senat Junior” propune ateliere interactive, jocuri şi activităţi recreative, grădinile Senatului fiind transformate într-un spaţiu al incluziunii şi solidarităţii. Organizaţii neguvernamentale vor promova drepturile copilului şi evidenţia, prin diverse acţiuni, importanţa educaţiei.

Inițiativă pentru deschiderea instituției către public

„Prin ‘Zestrea urbană’, dorim să punem în valoare nu doar produsele locale şi măiestria producătorilor noştri, ci şi spaţiul instituţional al Senatului, pe care îl redăm cetăţenilor sub forma unui hub cultural şi educativ”, se arată în comunicatul citat.