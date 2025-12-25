Ouăle nu îngrașă. O nouă cercetare demontează miturile despre ouă și obezitate, arătând că un consum moderat susține sănătatea. Cercetarea evidențiază și cele mai bune metode de gătit pentru a obține beneficii nutriționale maxime.

Într-o analiză recentă publicată în revista Poultry Science, cercetătorii au efectuat o analiză cuprinzătoare pentru a afla dacă un consum frecvent de ouă crește riscul de obezitate la oamenii sănătoși. Specialiștii au analizat studii despre nutriție realizate între 2002 și 2022 și au descoperit că majoritatea nutrienților derivați din ouă nu sunt asociați cu un risc crescut de obezitate, potrivit News Medical.

De asemenea, cercetătorii au aflat că oamenii reacționează diferit în ceea ce privește colesterolul alimentar. Unele persoane au fost clasificate drept „persoane cu răspuns rapid” care pot avea modificări semnificative ale nivelului de colesterol. Ca urmare, experții at subliniat importanța sfaturilor dietetice personalizate.

Studiul a mai demonstrat că alegerea metodei de gătit modifică substanțial compoziția nutrițională a ouălor, afectând semnificativ efectele asupra sănătății umane. Mai exact, ouăle fierte moi au fost identificate ca fiind metoda optimă, păstrând cei mai benefici nutrienți în comparație cu ouăle fierte tari sau prăjite. În concluzie, șapte până la opt ouă pe săptămână nu au fost asociate cu un risc crescut de obezitate la oamenii sănătoși.

Obezitatea este una dintre principalele preocupări de sănătate publică ale societății moderne. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că unul din opt oameni trăiește cu această afecțiune.

Noua cercetare evidențiază lipsa dovezilor care să lege consumul frecvent, dar moderat, de ouă de riscul crescut de obezitate. Totodată, arată că ouăle sunt una dintre cele mai sănătoase surse de proteine, aminoacizi esențiali și micronutrienți benefici pentru sănătatea umană.

În concluzie, beneficiile pentru sănătate ale ouălor le fac un adaos ideal la dietele zilnice ale oamenilor. Persoanele care au probleme legate de colesterol trebuie să își restricționeze consumul săptămânal de ouă. În schimb, persoanele sănătoase nu ar trebui să aibă îngrijorări chiar dacă mănâncă peste 10 ouă pe săptămână.

(sursa: Mediafax)