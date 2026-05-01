Fibra alimentară este cunoscută mai ales pentru rolul ei în reglarea digestiei și combaterea constipației. Însă specialiștii spun că beneficiile ei merg mult mai departe. Potrivit unor nutriționiști citați de publicația spaniolă El Economista, consumul regulat de fibre poate influența nu doar sănătatea intestinală, ci și felul în care îmbătrânește organismul.

Legătura dintre intestin, inflamație și aspectul fizic devine tot mai clară în studiile din ultimii ani. Iar alimentația bogată în fibre este văzută drept una dintre cele mai simple metode de a susține acest echilibru. Fibra este un tip de carbohidrat pe care organismul nu îl digeră complet, dar care joacă un rol esențial în sănătatea intestinului. Specialiștii explică faptul că fibrele ajută la accelerarea tranzitului intestinal, cresc volumul bolului fecal și susțin dezvoltarea bacteriilor bune din microbiom. Acest proces este important nu doar pentru digestie, ci și pentru sănătatea generală, deoarece un microbiom intestinal echilibrat influențează sistemul imunitar, metabolismul și nivelul inflamației din organism.

De ce poate influența aspectul fizic

Nutriționiștii explică faptul că reducerea inflamației cronice din organism poate avea efecte vizibile inclusiv asupra pielii și aspectului general. Inflamația persistentă este asociată cu îmbătrânirea accelerată a țesuturilor, pierderea elasticității pielii și degradarea celulară. Prin susținerea sănătății intestinale și reducerea stresului inflamator, fibrele pot contribui indirect la menținerea unui aspect mai tânăr. Practic, ceea ce se întâmplă în intestin se vede și la exterior.

Specialiștii recomandă, în general, un aport de aproximativ 25-30 de grame de fibre pe zi pentru adulți. Problema este că majoritatea oamenilor consumă mult sub acest prag. Potrivit experților, deficitul de fibre este una dintre cele mai frecvente probleme ale alimentației moderne, dominată de produse ultraprocesate și rafinate.

Unde găsim fibre

Cele mai bune surse de fibre sunt alimentele vegetale integrale. Printre acestea se numără leguminoasele, precum fasolea, lintea și năutul, cerealele integrale, fructele, în special merele și perele, legumele, semințele și nucile. Nutriționiștii atrag atenția însă că varietatea este esențială. Nu este suficient să consumi un singur tip de fibră, pentru că fiecare categorie are efecte diferite asupra digestiei și microbiotei.

Pe lângă efectul asupra tranzitului intestinal, fibrele sunt asociate și cu alte beneficii importante. Acestea ajută la reglarea glicemiei, reduc absorbția grăsimilor și contribuie la scăderea colesterolului. În plus, oferă senzație de sațietate, ceea ce poate ajuta la controlul greutății.

De asemenea, tot mai multe cercetări leagă consumul regulat de fibre de reducerea riscului de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și anumite tipuri de cancer digestiv.

Specialiștii spun că introducerea treptată a fibrelor în alimentație este cea mai bună strategie. Asta deoarece creșterea bruscă a aportului poate provoca balonare sau disconfort digestiv. Mai ales dacă nu este însoțită de hidratare suficientă. Mesajul nutriționiștilor este simplu: mai multe legume, fructe, cereale integrale și leguminoase pot face diferența.