Venirea toamnei ne aduce în prim plan dovleacul. Fie că facem din el sărbătoare sau nu, el este prezent atât în piețe, cât și supermarketuri. Culoarea lui ne sare în ochi, precum și formele cât mai diverse în care îl regăsim.

Fie că ești fan supe creme de dovleac, dovleac copt sau plăcintele cu dovleac îți aduc aminte de copilărie, dovleacul rămâne de referință în acest anotimp.

Mai știm despre el că are foarte puține calorii și este bogat în antioxidanți.

Conține doar 26 kcal la 100 grame de dovleac copt, este foarte sărac în calorii.

Carbohidrați: 7 g

Fibre: 0,5–1 g

Vitamina A (beta-caroten): peste 100% din necesarul zilnic

Vitamina C, E și complexul B

Potasiu, magneziu, mangan

Apă: peste 90%

Practic, dovleacul aduce nutrienți esențiali cu foarte puține calorii, fiind ideal pentru cei care doresc să slăbească sau să își mențină greutatea.

Beneficiile consumului de dovleac

Susține digestia și ajută în constipație

Conținutul de fibre și apă face dovleacul ușor digerabil și util în reglarea tranzitului intestinal. Pulpa moale și textura cremoasă sunt bine tolerate chiar și de copii mici sau persoane cu digestie sensibilă. Pe placul celor mici

Dovleacul are un gust natural dulceag și o textură catifelată după gătire, ceea ce îl face atractiv pentru copii. Poate fi introdus în alimentația bebelușilor de la 6 luni (sub formă de piure simplu sau combinat cu alte legume). Are o culoare plăcută de cei mici și o textură ușor de mestecat. Prieten pentru inimă și ochi

Beta-carotenul (care dă culoarea portocalie intensă) este un antioxidant puternic, transformat în vitamina A, benefică pentru sănătatea ochilor și pentru imunitate. Potasiul susține sănătatea inimii și tensiunea arterială echilibrată. Sprijin pentru imunitate

Vitaminele A și C, împreună cu antioxidanții, ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor sezoniere, ceea ce face dovleacul un aliat bun în lunile reci.

Două rețete rapide cu dovleac

Supă cremă de dovleac cu ghimbir

Ingrediente (4 porții):

500 g dovleac curățat și tăiat cuburi

1 ceapă mică

1 morcov

1 linguriță ghimbir proaspăt ras

1 lingură ulei de măsline

sare, piper după gust

1 litru supă de legume

Mod de preparare:

Călește ceapa și morcovul în ulei de măsline.

Adaugă dovleacul și ghimbirul, apoi toarnă supa de legume. Fierbe 20 min.

Mixează totul până devine o cremă fină. Servește cu semințe de dovleac prăjite deasupra.

Brioșe pufoase cu dovleac și scorțișoară

Ingrediente (12 brioșe):

200 g piure de dovleac copt

2 ouă

50 ml ulei (sau 60 g unt topit)

150 g făină integrală

1 linguriță praf de copt

2 linguri miere sau sirop de arțar

1 linguriță scorțișoară

Mod de preparare:

Amestecă ouăle cu piureul de dovleac, uleiul și mierea.

Încorporează făina, praful de copt și scorțișoara.

Toarnă aluatul în forme și coace la 180°C timp de 20–25 min.

Așadar, acest aliment are toate calitățile necesare pentru a fi pe masa noastră în diverse forme, în această perioadă. Nu îl ocoliți și strecurați-l ori de câte ori puteți printre rețetele favorite.