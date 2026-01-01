Răceala și tusea sunt frecvente iarna dar, potrivit healthshots.com, unele schimbări alimentare pot reduce riscul apariției lor. Evitarea anumitor alimente și băuturi în sezonul rece poate ajuta la protejarea gâtului, a sistemului imunitar și a digestiei.

Deși mulți dau vina pe vreme, ceea ce mănânci iarna poate influența discret sistemul imunitar, digestia și sănătatea respiratorie. Anumite alimente pot crește producția de mucus, pot irita gâtul sau pot slăbi digestia, făcând organismul mai vulnerabil la infecții. Asta nu înseamnă că trebuie să urmezi o dietă strictă, dar să fii atent la ce limitezi poate ajuta. Evitând anumite alimente și băuturi în lunile reci, poți reduce inflamația, ceea ce susține imunitatea și scade riscul de răceli și tuse frecvente.

Ce alimente și băuturi ar trebui evitate iarna

Excesul de cofeină

Ceaiul și cafeaua pot fi reconfortante iarna, dar prea multă cofeină poate deshidrata organismul. Dr. Manjusha Agarwal, medic internist, explică: „Deshidratarea usucă gâtul și căile nazale, facilitând instalarea virusurilor. Excesul de cofeină poate, de asemenea, să perturbe somnul, ceea ce slăbește imunitatea în timp.”

Alcoolul

Alcoolul reduce capacitatea organismului de a lupta cu infecțiile și usucă gâtul. De asemenea, poate crește inflamația căilor respiratorii, agravând tusea și congestia. Iarna, limitarea alcoolului ajută sistemul imunitar să rămână puternic.

Alimentele prăjite

Gustările prăjite sunt grele, uleioase și greu de digerat. O digestie slabă poate reduce imunitatea organismului, iar excesul de ulei poate crește producția de mucus, agravând tusea și congestia toracică.

Bananele

„Deși bananele sunt sănătoase, ele pot crește producția de mucus la unele persoane, mai ales pe vreme rece”, spune dr. Agarwal. Acest lucru poate agrava secrețiile nazale, iritația gâtului sau tusea, mai ales dacă ești predispus la probleme respiratorii.

Pepenii (pepene verde și pepene galben)

Pepenele are un efect răcoritor asupra organismului și un conținut ridicat de apă. Dar iarna, acesta poate încetini digestia și poate crește producția de flegmă, agravând simptomele de răceală.

Apa de cocos

Apa de cocos este hidratantă și răcoritoare. Consumată frecvent iarna, poate perturba digestia și poate crește riscul de răceli și tuse, mai ales la persoanele cu imunitate mai slabă.

Citricele (în exces)

Fructele citrice precum portocalele și lămâile sunt bogate în vitamina C dar, consumate în exces, iarna, ele pot irita gâtul și pot declanșa tusea, la persoanele sensibile. Moderația este esențială.

Alimentele prea sărate și prea dulci

Excesul de zahăr slăbește răspunsul imunitar, iar prea multă sare poate usca gâtul și căile nazale. Gustările ambalate, dulciurile și deserturile ar trebui limitate, pentru a reduce riscul de infecții frecvente.

Băuturile reci

Băuturile reci pot „șoca” mucoasa gâtului, pot declanșa tusea și pot crește producția de mucus. Iarna, este mai bine să le înlocuiești cu apă caldă, ceaiuri din plante sau supe.

Excesul de produse lactate

Laptele, brânza și smântâna pot îngroșa mucusul, la unele persoane, agravând congestia și tusea.

„Dacă observi o creștere a flegmei după consumul de lactate, este mai bine să le limitezi iarna”, sugerează dr. Agarwal.