Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking. Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 4 mai

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz avem pui teriyaki cu orez basmati.

La cină, somon sau ce pește vă place, copt în tavă împreună cu broccoli.

Marți 5 mai

La micul dejun bem un kefir și ne facem un sandwich cu ou și avocado.

La prânz pregătim o ciorbă a la grec, cu cartofi sau orez și acrită cu lămîie. Cu sau fără smântână, după gust.

Seara, orzo cu pui ori legume.

Miercuri 6 mai

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva căpșuni și curmale.

Pentru prânz gătim la grătar, tigaie sau în cuptor brânză hallumi cu legume (vinete, ardei și ceapă coaptă), un prânz mediteranean.

Și pe seară o tocăniță de linte roșie cu salată de castraveți.

Joi 7 mai

La micul dejun, o felie de banana bread sau de chec cu mere.

La masa de prânz, musaca de legume și carne.

Iar seara, tartă quiche cu umplutură din 3 ingrediente și sparanghel.

Vineri 8 mai

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.

La prânz merge o porție de paste cu pui și roșii cherry.

Iar pe seară, tocană de ciuperci cu mămăligă.

Sâmbătă 9 mai

Dimineață începem cu ouă poșate și salată de roșii.

La prânz, fasole cu cârnați și afumătură.

Iar seara, preparăm o supă cremă din morcovi și ardei copt.

Duminică 10 mai