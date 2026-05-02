Fără busuioc și fără gătire, dar cremos și plin de aromă: „pesto-ul alb” propus de Giada De Laurentiis aduce o reinterpretare surprinzătoare a unuia dintre cele mai iubite sosuri italiene, potrivit EatingWell.

Chef-ul și vedeta Food Network, cunoscută pentru rețetele sale italiene adaptate pentru gătitul de zi cu zi, a propus recent o variantă diferită de pesto — una care renunță complet la verdele intens al busuiocului și mizează pe o textură cremoasă, apropiată de sosurile tip Alfredo, dar cu un gust mai proaspăt.

Ce este, de fapt, „pesto-ul alb”

Rețeta păstrează ideea de bază a pesto-ului — un sos rapid, intens aromat — dar schimbă ingredientele principale.

În loc de busuioc și muguri de pin, varianta propusă de Giada folosește:

ricotta

nuci

usturoi

Parmigiano-Reggiano

coajă de lămâie

ulei de măsline și sare

Rezultatul este un sos cremos, dar echilibrat, cu note proaspete datorate lămâii.

„Acest pesto alb este similar cu un Alfredo cremos”, spune De Laurentiis. „Dar are un gust super fresh”, explică ea, subliniind diferența majoră: sosul nu se gătește.

Secretul gustului: fără foc, totul la blender

Spre deosebire de sosurile clasice pentru paste, acest pesto nu trece prin tigaie.

Toate ingredientele sunt mixate crude într-un robot de bucătărie:

Nucile (prăjite în prealabil) se mărunțesc până devin fine

Se adaugă ricotta, parmezanul ras, usturoiul, coaja de lămâie, uleiul de măsline și sarea

Se mixează până când compoziția devine omogenă

Această metodă păstrează aromele vii și oferă sosului o textură mai ușoară decât un Alfredo clasic.

Cu ce se potrivește cel mai bine

Giada combină acest pesto cu paste lungi, în special Manfredi Lunghi — un tip de paste ondulate, asemănătoare cu lasagna, dar mai înguste și foarte lungi.

Pentru că pot fi greu de gestionat în oală, recomandarea este să fie rupte înainte de fierbere.

Alternativ, poți folosi:

pappardelle

orice paste lungi

sau chiar paste scurte, dacă vrei o variantă mai practică

După fierbere, pastele se amestecă direct cu sosul și puțină apă în care au fiert, până când textura devine cremoasă, dar nu lipicioasă.

Cum o poți adapta acasă

Rețeta este simplă, dar permite mici variații.

În varianta originală, preparatul poate fi finalizat cu:

frunze de busuioc proaspăt rupte

Pentru un plus de consistență, poți adăuga:

legume coapte (dovlecel, ardei, vinete)

sau îl poți folosi ca sos pentru boluri cu cereale și legume

Este un exemplu de rețetă care funcționează bine atât ca fel principal rapid, cât și ca bază pentru combinații mai complexe.

De ce merită încercat

„Pesto-ul alb” este, în esență, o reinterpretare modernă a unui clasic italian — mai rapid, mai cremos și mai ușor de adaptat.

Faptul că nu necesită gătire îl face ideal pentru mese rapide, iar combinația de ricotta și nuci oferă atât sațietate, cât și un profil de gust diferit față de sosurile tradiționale.