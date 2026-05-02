Incendiu la restaurantul „La Cocoșatu” din București / 20 de persoane evacuate, focul a fost localizat

02 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto: IGSU

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la un restaurantul La Cocoșatu, de pe strada Neagoe Vodă din București. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar 20 de persoane au fost evacuate în siguranță, potrivit ISU București-Ilfov.

Potrivit primelor informații, incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului, existând inițial riscul de propagare către o clădire învecinată.

La fața locului au fost mobilizate opt autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenții la înălțime, două echipaje SMURD și Detașamentul Special de Salvatori.

Incendiul, localizat rapid

Flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 5 metri pătrați, la nivelul tubulaturii de evacuare a fumului. Intervenția pompierilor a dus la localizarea rapidă a incendiului, fără extinderea acestuia.

În urma incidentului, nu au fost înregistrate persoane rănite sau cu probleme medicale.

După stabilizarea situației, o parte dintre echipajele de intervenție au început să fie retrase, inclusiv trei autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori.

Eveniment gastronomic și cultural în Grădinile Senatului: „Zestrea urbană” aduce producători locali și ateliere pentru public, între 9 și 11 mai
Credit cu parmezanul: O bancă din Italia acceptă roți de Parmigiano Reggiano drept garanție
De ce evită unii oameni casele de marcat cu autoplată / Psihologii spun că nu e ineficiență, ci o nevoie explicabilă din punct de vedere psihologic / Nu e rezistență la tehnologie, ci o alegere emoțională
Guvernul francez sfidează sindicatele și încurajează brutăriile să rămână deschise de 1 Mai / Primul-ministru Sébastien Lecornu a cumpărat mai multe baghete în această dimineață
Peștii care conțin cel mai mult mercur / Ce specii consumă frecvent europenii fără să știe riscurile / Care sunt speciile cele mai periculoase și cele mai sigure
