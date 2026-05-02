Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la un restaurantul La Cocoșatu, de pe strada Neagoe Vodă din București. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar 20 de persoane au fost evacuate în siguranță, potrivit ISU București-Ilfov.
Potrivit primelor informații, incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului, existând inițial riscul de propagare către o clădire învecinată.
La fața locului au fost mobilizate opt autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenții la înălțime, două echipaje SMURD și Detașamentul Special de Salvatori.
Flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 5 metri pătrați, la nivelul tubulaturii de evacuare a fumului. Intervenția pompierilor a dus la localizarea rapidă a incendiului, fără extinderea acestuia.
În urma incidentului, nu au fost înregistrate persoane rănite sau cu probleme medicale.
După stabilizarea situației, o parte dintre echipajele de intervenție au început să fie retrase, inclusiv trei autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori.
