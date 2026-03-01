Tocana irlandeză, cunoscută și sub numele de Guinness stew (deoarece rețeta recomandă acest tip de bere), nu este rezervată doar zilei de Sfântul Patrick, care urmează în curând. Este un preparat consistent, cu gust profund, care merită savurat tot anul, recomandă delish.com. Deși rețeta tradițională folosește carne de miel, varianta cu carne de vită devine tot mai populară, fiind mai accesibilă și la fel de reconfortantă. Secretul gustului stă în combinația dintre carnea fragedă, legumele simple și berea, care adaugă note ușor amărui și o aromă intensă. Rezultatul este o tocană densă, cu sos catifelat și carne care se desface ușor cu furculița. Este genul de mâncare care transformă o cină obișnuită într-un moment de răsfăț culinar.

Ingrediente pentru 8 porții

3 linguri ulei de măsline extravirgin, împărțite

900 grame carne de vită pentru tocăniță, tăiată cuburi de aproximativ 2,5 centimetri

sare

piper negru proaspăt măcinat

1 ceapă galbenă mare, tocată fin

2 morcovi medii, curățați și tăiați rondele

2 tije de țelină apio, tocate fin

3 căței de usturoi, tocați mărunt

3 cartofi medii, curățați și tăiați în bucăți mari

1 litru supă de vită cu conținut redus de sare

330 mililitri bere (o doză)

2 lingurițe cimbru proaspăt

pătrunjel proaspăt tocat fin, pentru servire

- articolul continuă mai jos -

Mod de preparare

Într-o cratiță mare cu fund gros sau într-o oală tip Dutch oven (oală de fontă), încălziți 2 linguri de ulei la foc mediu. Condimentați carnea cu sare și piper. Rumeniți carnea în tranșe, dacă este necesar, până când se colorează uniform pe toate părțile, aproximativ 10 minute în total. Scoateți carnea pe o farfurie.

În aceeași oală, adăugați restul de ulei. Puneți ceapa, morcovii și țelina și gătiți-le aproximativ 7 minute, până se înmoaie. Condimentați cu sare și piper. Adăugați usturoiul și mai gătiți un minut, până când devine aromat.

Puneți carnea înapoi în oală. Adăugați cartofii, supa de vită, berea și cimbrul. Răzuiți ușor fundul oalei pentru a desprinde sucurile caramelizate. Aduceți la punctul de fierbere, apoi reduceți focul la mic și lăsați să fiarbă domol. Acoperiți și gătiți aproximativ 30 de minute, până când carnea și cartofii devin fragede. Potriviți de sare și piper.

Împărțiți tocana în boluri și presărați pătrunjel proaspăt deasupra înainte de servire.

Un preparat simplu, dar cu personalitate, care aduce în farfurie gustul autentic al Irlandei și căldura unei mese gătite cu răbdare. Acum putem liniștiți să ne bem cafeaua.