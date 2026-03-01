O frittata la cuptor cu brânză feta este un preparat savuros, versatil și ușor de pregătit, promite delish.com. E perfect pentru micul dejun sau pentru o masă relaxată în familie. Bogată în proteine, cu texturi bogate și aromă mediteraneană, această rețetă combină ouăle pufoase cu brânza feta cremoasă și legumele dulci, oferind un echilibru ideal între gust și nutritiv.

Ingrediente pentru 8 porții

10 ouă mari

120 ml lapte (de preferat integral)

140 g brânză feta, mărunțită

1 ceapă medie, tocată fin

2 căței de usturoi, pisați sau tocați mărunt

1 ardei roșu, tăiat cubulețe

100 g roșii cherry, tăiate în jumătăți

30 g spanac proaspăt (opțional)

2–3 linguri de ulei de măsline

Sare și piper după gust

Ierburi aromatice (cimbru, oregano sau busuioc) după preferință

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul: Setează temperatura la 180 °C pentru coacere uniformă.

Sotează legumele: Într-o tigaie mare care poate fi introdusă și la cuptor, încălzește uleiul de măsline la foc mediu. Adaugă ceapa și ardeiul roșu și călește până se înmoaie, aproximativ 5 minute. Apoi pune usturoiul și spanacul (dacă folosești) și gătește încă 1–2 minute, până când sunt fragede.

Prepară amestecul de ouă: Într-un bol mare, bate ouăle cu laptele. Adaugă sare, piper și ierburile aromatice preferate.

Combină cu brânza: Toarnă amestecul de ouă peste legumele din tigaie. Adaugă brânza feta mărunțită și roșiile cherry, apoi amestecă ușor pentru a distribui ingredientele.

Coacere la cuptor: Pune tigaia în cuptor și coace 20–25 de minute sau până când frittata s-a rumenit ușor la suprafață și ouăle sunt bine închegate.

Lasă frittata să se odihnească câteva minute înainte de a o tăia în felii. Se poate servi caldă sau la temperatura camerei, alături de o salată verde sau pâine proaspătă.

Frittata este un „evergreen” al bucătăriilor din toată lumea, pentru că permite multiple adaptări. Brânza feta aduce un gust sărat și cremos, care completează perfect dulceața roșiilor și aroma legumelor sotate. Laptele face ouăle pufoase, iar coacerea la cuptor înlocuiește prăjirea, reducând grăsimile adăugate și oferind o textură uniformă și aerată.

Variante și sugestii

Poți înlocui ardeiul roșu cu dovlecel, ciuperci sau broccoli pentru o varietate de arome.

Adaugă pătrunjel tocat sau busuioc proaspăt înainte de servire pentru o notă de prospețime.

Versiune vegană: Înlocuiește ouăle cu un amestec pe bază de făină de năut și tofu moale și folosește brânză vegană pentru o alternativă fără lactate.