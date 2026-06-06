Spre deosebire de castraveții murați toamna, care trec printr-o fermentare treptată, îndelungată, în recipiente închise și depozitate la temperatură scăzută, castraveții covăsiți (numiți și pripiți sau murați la soare) sunt vedetele sezonului cald. Aceștia trec printr-o fermentare rapidă și sunt lăsați într-un borcan deschis, acoperit doar cu o farfurioară, fiind gândiți pentru o fermentare rapidă și un consum în cel mai scurt timp.
Dacă temperatura exterioară ajunge în jur de 30 de grade, castraveții sunt gata în doar 3 zile, iar dacă vremea este mai răcoroasă, procesul durează în jur de 5 zile.
Pentru a pregăti o porție de castraveți acriți la soare, aveți nevoie de următoarele ingrediente:
Castraveți: 2 kg (alegiți legumele cât mai micuțe).
Mărar: 1 legătură de mărar uscat (bețe și inflorescențe), dar merge și fără.
Usturoi: 4-5 căței.
Condimente: Câteva boabe de muștar și 1-3 ardei iuți (opțional, pentru un gust picant).
Saramura: 2 litri de apă și 75 de grame de sare grunjoasă, specială pentru murături (aproximativ 2 linguri cu vârf).
După ce borcanul este plin, acoperiți-l simplu cu o farfurioară, fără a-i pune capacul. În următoarele zile, saramura va începe să se tulbure, se va umfla și va produce gaze din cauza fermentației rapide. De aceea, este recomandat să așezați borcanul pe o tavă, deoarece lichidul se poate scurge în exterior.
Spre deosebire de murăturile de iarnă, acest borcan trebuie așezat într-un loc cald, chiar direct la soare, și în niciun caz la răcoare sau în cămara răcoroasă. În funcție de temperatură, în 3-5 zile castraveții vor deveni perfect acri și crocanți.
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