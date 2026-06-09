Sardinele sunt unul dintre cele mai apreciate ingrediente ale bucătăriei mediteraneene, iar această rețetă grecească le pune în valoare printr-o combinație simplă de roșii coapte, frunze de viță de vie și ierburi aromatice, conform publicației Gastronomos.

Preparatul se gătește în straturi și poate fi servit atât ca fel principal, cât și ca parte a unui prânz de vară alături de salate și pâine proaspătă.

Ingrediente pentru 3-4 porții

700 g sardine de mărime medie, curățate (opțional fileuri)

sare grunjoasă

coaja rasă de la 1/2 lămâie

450 g frunze de viță de vie la borcan sau aproximativ 180 g frunze proaspete

30 ml suc de lămâie

coaja de la o lămâie, tăiată grosier

3 roșii mari și bine coapte, decojite și feliate subțire

frunze de cimbru proaspăt

75 ml ulei de măsline

1 cățel de usturoi, tăiat felii subțiri

sare și piper proaspăt măcinat

Pentru servire:

2 cepe verzi tocate fin

frunzele de la 6-7 fire de pătrunjel, tocate grosier

frunzele de la 4-5 fire de mentă proaspătă, tocate grosier

Cum se prepară

Sardinele se presară cu sare grunjoasă și coajă rasă de lămâie, apoi se lasă la frigider timp de o oră.

Între timp, frunzele de viță de vie se spală bine, indiferent dacă sunt proaspete sau conservate. Se pun într-o cratiță și se acoperă cu apă rece. Se adaugă sucul de lămâie, coaja de lămâie, puțină sare și piper.

Se fierb la foc mic timp de 20-25 de minute, până când nervurile devin fragede. Frunzele trebuie să se înmoaie, dar să nu se destrame. După fierbere, se scurg bine.

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Roșiile se coc înainte, timp de 15 minute

Cuptorul se preîncălzește la 180 de grade Celsius.

Într-o tavă mare tapetată cu hârtie de copt se așază feliile de roșii. Se condimentează cu sare, piper și cimbru, se adaugă usturoiul și jumătate din cantitatea de ulei de măsline.

Roșiile se coc timp de aproximativ 15 minute, până încep să se înmoaie și să își concentreze aromele.

Tava se scoate din cuptor, iar temperatura se ridică la 220 de grade Celsius.

Sardinele se gătesc în doar câteva minute

Peste stratul de roșii se așază frunzele de viță de vie, în unul sau mai multe straturi. Deasupra se distribuie sardinele, iar preparatul se stropește cu restul de ulei de măsline.

Tava se introduce din nou în cuptor pentru 3-5 minute, suficient cât sardinele să se gătească și să capete o culoare aurie.

Pentru servire, se amestecă ceapa verde, pătrunjelul și menta, iar verdețurile se presară peste peștele fierbinte.

Rezultatul este un preparat aromat, cu influențe mediteraneene, în care aciditatea roșiilor, prospețimea ierburilor și gustul intens al sardinelor sunt echilibrate de frunzele fragede de viță de vie.