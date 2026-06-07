Cine poate rezista copilului care cere înghețată „din aia bună” de la Burger King când treceți prin mall? Acea înghețată cu textură cremoasă și a contrastul crocant oferit de biscuiți Lotus de la Biscoff. Dar, atenție, că dincolo de o plăcere nevinovată când și când, înghețatele, și-n magazine și în fast-food-uri au multe grăsimi, coloranți, stabilizatori și potențiatori de gust. Iar când spun grăsimi nu mă refer la o smântână naturală.

În plus, prepararea înghețatelor de casă generează adesea frustrare deoarece, de multe ori, se formează acele ace de gheață deranjante care strică tot. Cu toate acestea, folosind un mixer de mână obișnuit și câteva tehnici simple bazate pe fizica lactatelor, puteți emulsiona corect ingredientele fără a avea nevoie de o mașină specială de înghețată.

De ce este această rețetă un succes întotdeauna

Succesul replicării rețetelor virale acasă vine din dorința de a economisi, de a controla aditivii și de a personaliza ingredientele. Adevărata magie a acestei rețete stă în utilizarea laptelui condensat ca stabilizator natural, acesta reducând drastic punctul de îngheț și prevenind formarea acelor de gheață. Rezultatul este o structură fină care imită la perfecție textura cremoasă a înghețatelor din oraș.

Ingrediente pentru înghețată

Pentru a obține gustul autentic și aspectul vizual al acestui desert, veți avea nevoie de o listă scurtă de ingrediente de bună calitate:

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500 g smântână lichidă pentru frișcă (minimum 35% grăsime, foarte rece)

230 g lapte condensat îndulcit (la conservă, nu lapte evaporat)

2 lingurițe de zahăr vanilat (sau esență pură de vanilie)

12 biscuiți Lotus Biscoff

Sos de caramel sărat sau topping fluid de Biscoff (după gust, pentru decor).

Variante de dietă și fără gluten

Atunci când vrei ca înghețata să fie mai diet sau fără gluten, acestea sunt variantele:

Fără gluten: Înlocuiți biscuiții Biskoff cu o versiune de biscuiți fără gluten aromatizați cu scorțișoară și ghimbir.

Low-Carb: Folosiți smântână pentru frișcă bătută, îndulciți cu eritritol pudră și combinați cu o cremă de nuci sau arahide prăjite.

Preparare pas cu pas

Într-un bol mare, puneți smântâna lichidă (care trebuie să fie foarte rece, direct din frigider), laptele condensat și zahărul vanilat. Folosind un mixer, bateți amestecul la viteză medie timp de aproximativ 2-3 minute. Pentru a obține cremozitatea perfectă mai târziu, turnați amestecul obținut în forme de silicon pentru cuburi de gheață. Această tehnică este secretul experților: triturarea unor cuburi individuale mici previne formarea cristalelor mari de gheață și protejează aparatele electrocasnice. Dați formele la congelator (la minimum -18°C) pentru cel puțin 8 ore sau peste noapte. Luați biscuiții Lotus Biscoff, puneți-i într-o pungă cu fermoar și scoateți aerul. Cu ajutorul unui sucitor de patiserie sau al fundului unei cratițe, zdrobiți biscuiții până obțineți o textură de „nisip dulce”, dar lăsând și câteva bucățele puțin mai mari pentru un plus de textură crocantă. Puneți-i deoparte într-un bol. Scoateți cuburile de cremă înghețată din formele de silicon și puneți-le într-un blender cu putere mare. Mixați în reprize scurte până când cuburile se transformă într-o cremă fină, moale și aerată. Dacă procesul devine dificil, folosiți o spatulă pentru a rearanja compoziția între reprizele de mixare. Puneți înghețata moale în pahare sau boluri, adăugați din abundență biscuiții zdrobiți și deasupra decorați cu sos de caramel sărat sau topping Biscoff. Serviți imediat!

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