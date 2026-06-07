Cine poate rezista copilului care cere înghețată „din aia bună” de la Burger King când treceți prin mall? Acea înghețată cu textură cremoasă și a contrastul crocant oferit de biscuiți Lotus de la Biscoff. Dar, atenție, că dincolo de o plăcere nevinovată când și când, înghețatele, și-n magazine și în fast-food-uri au multe grăsimi, coloranți, stabilizatori și potențiatori de gust. Iar când spun grăsimi nu mă refer la o smântână naturală.
În plus, prepararea înghețatelor de casă generează adesea frustrare deoarece, de multe ori, se formează acele ace de gheață deranjante care strică tot. Cu toate acestea, folosind un mixer de mână obișnuit și câteva tehnici simple bazate pe fizica lactatelor, puteți emulsiona corect ingredientele fără a avea nevoie de o mașină specială de înghețată.
Succesul replicării rețetelor virale acasă vine din dorința de a economisi, de a controla aditivii și de a personaliza ingredientele. Adevărata magie a acestei rețete stă în utilizarea laptelui condensat ca stabilizator natural, acesta reducând drastic punctul de îngheț și prevenind formarea acelor de gheață. Rezultatul este o structură fină care imită la perfecție textura cremoasă a înghețatelor din oraș.
Pentru a obține gustul autentic și aspectul vizual al acestui desert, veți avea nevoie de o listă scurtă de ingrediente de bună calitate:
500 g smântână lichidă pentru frișcă (minimum 35% grăsime, foarte rece)
230 g lapte condensat îndulcit (la conservă, nu lapte evaporat)
2 lingurițe de zahăr vanilat (sau esență pură de vanilie)
12 biscuiți Lotus Biscoff
Sos de caramel sărat sau topping fluid de Biscoff (după gust, pentru decor).
Atunci când vrei ca înghețata să fie mai diet sau fără gluten, acestea sunt variantele:
Fără gluten: Înlocuiți biscuiții Biskoff cu o versiune de biscuiți fără gluten aromatizați cu scorțișoară și ghimbir.
Low-Carb: Folosiți smântână pentru frișcă bătută, îndulciți cu eritritol pudră și combinați cu o cremă de nuci sau arahide prăjite.
Puteți pune în compoziție puțin alcool. Împiedică formarea acelor de gheață.
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