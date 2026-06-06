Primăvara târzie și începutul verii aduc cu ele parfumul inconfundabil al florilor de soc, adevăratele vedete ale acestui sezon. Deși adesea ne gândim doar la clasica băutură răcoritoare, florile de soc sunt extrem de versatile în bucătărie. De la o dulceață fină și aromată, până la clătite americane inedite, iată cum poți transforma aceste flori în preparate de neuitat.

Nu uita să alegi florile și să le speli pentru ca planta să fie comestibilă și plină de beneficii pentru sănătate.

1. Dulceață din flori de soc

Pentru această dulceață deosebită se folosesc exclusiv floricelele mici, desprinse cu răbdare de pe ciorchini. Este indicat ca florile să fie spălate înainte, pentru a nu conține insecte sau impurități.

Ingrediente

1 kilogram zahăr

1 litru apă

350 grame flori de soc

sucul de la două lămâi.

Preparare pas cu pas

Puneți apa și zahărul într-o cratiță încăpătoare și fierbeți amestecul aproximativ 20 de minute, până când se formează un sirop ușor legat. Siropul de zahăr reprezintă baza preparatului și trebuie fiert obligatoriu înainte de adăugarea florilor. Între timp, scuturați bine florile de soc și desprindeți floricelele mici de pe partea verde, adunându-le într-un castron. După ce siropul este gata, adăugați florile de soc și zeama celor două lămâi. Amestecați ușor pentru a încorpora toate florile și lăsați compoziția să fiarbă încă aproximativ 20 de minute. În timpul gătirii, aroma inconfundabilă a socului se va transfera în sirop. Nu vă îngrijorați dacă dulceața pare prea lichidă în timpul fierberii; consistența specifică se va îngroșa pe măsură ce preparatul se răcește. Opriți fierberea când dulceața ajunge la 105 grade. Turnați dulceața fierbinte în borcane curate și sterilizate, închizându-le imediat cu capacele. Întoarceți borcanele cu capacul în jos, acoperiți-le cu o pătură groasă și lăsați-le așa până a doua zi pentru o conservare de lungă durată.

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2. Socata tradițională, băutura fermentată pe care o prepari în casă

Socata este renumită pentru gustul său dulce-acrișor, aroma florală intensă și o ușoară efervescență naturală. Dincolo de gustul excelent, florile de soc au proprietăți antiinflamatorii, diuretice, detoxifiante și pot stimula imunitatea, făcând din această băutură una extrem de revigorantă.

Ingrediente (pentru aproximativ 5 litri)

10-12 flori mari de soc, proaspete și bine înflorite

1 lămâie mare

100-150 g zahăr (sau miere, în funcție de preferințe)

3-4 litri de apă plată

1 lingură de oțet de mere

1/4 linguriță de drojdie uscată (opțional, pentru grăbirea fermentației)

Câteva frunze de mentă proaspătă sau 1 cm de ghimbir ras (opțional, pentru un plus de prospețime).

Preparare pas cu pas

Culegeți florile în zile însorite, din zone curate. Scuturați-le ușor și spălați-le delicat în apă rece pentru a nu îndepărta tot polenul aromat. Tăiați lămâia în felii subțiri (îndepărtând coaja albă dacă nu doriți un gust ușor amărui) și puneți feliile într-un vas mare de sticlă sau ceramică. Peste lămâie adăugați florile de soc, zahărul (sau mierea), apa plată și, dacă doriți, menta sau ghimbirul. Amestecați bine până când îndulcitorul se dizolvă complet. Adăugați oțetul de mere și praful de drojdie. Acoperiți vasul cu un tifon curat fixat cu un elastic și lăsați-l la temperatura camerei (20–24°C), ferit de lumina directă a soarelui, timp de 2–3 zile. Gustați zilnic: opriți procesul mai devreme dacă o doriți mai dulce, sau lăsați-o mai mult dacă o preferați acrișoară și spumoasă. Strecurați băutura printr-o sită fină și îmbuteliați-o în sticle. Pentru mai mult acid, mai lăsați sticlele închise la temperatura camerei încă 12-24 de ore, apoi păstrați-le la frigider.

3. Pancakes aromatizate

Dacă vreți să experimentați și deserturi mai clasice, florile de soc pot deveni vedetele unui mic dejun. Culegeți inflorescențele când sunt abia deschise, spălați-le ușor și lăsați-le la uscat pe hârtie absorbantă.

Ingrediente ca pentru pancakes

100 g făină

250 g lapte

2 ouă

2 g sare

2 g praf de copt

25 g zahăr

Zahăr pudră pentru decor

Preparare pas cu pas