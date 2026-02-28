Un studiu amplu publicat în revista Neurology Open Access arată că femeile care urmează cu consecvență dieta mediteraneană au un risc considerabil mai mic de a suferi un accident vascular cerebral pe parcursul vieții, conform cercetătorilor care au analizat date pe o perioadă de peste două decenii. Cercetarea, realizată în cadrul California Teachers Study, a inclus peste 105.000 de femei fără istoric de AVC, urmărite timp de aproximativ 21 de ani. Studiul a înregistrat 4.083 de accidente vasculare cerebrale, dintre care 3.358 de tip ischemic și 725 hemoragice, conform CNN.

Participantele au fost evaluate în funcție de cât de fidel urmează dieta mediteraneană, pe o scală de la 0 la 9, în funcție de consumul alimentelor caracteristice acestui model alimentar: legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, pește, ulei de măsline și consum moderat de alcool, precum și aport redus de carne roșie și lactate.

După ajustarea pentru factori care influențează riscul de AVC cum ar fi vârsta, fumatul, activitatea fizică și hipertensiunea, femeile cu cel mai înalt scor de aderare la dieta mediteraneană au avut cu 18% mai puține accidente vasculare cerebrale în general decât cele cu scoruri scăzute și cu 16% mai puțin risc de AVC ischemic. De asemenea, cu 25% risc mai mic de AVC hemoragic în comparație cu femeile cu cel mai slab profil alimentar.

Ce presupune dieta mediteraneană

Dieta mediteraneană este renumită pentru accentul pus pe alimente de origine vegetală, pește și grăsimi sănătoase precum uleiul de măsline, alături de reducerea consumului de carne roșie și grăsimi saturate. Această combinație nutritivă a fost asociată anterior cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară și longevitate. Studiul actual extinde aceste beneficii și la prevenirea accidentului vascular cerebral.

Autorii studiului subliniază că datele indica o corelație și nu pot demonstra în mod definitiv că dieta mediteraneană cauzează reducerea riscului de AVC. Asta deoarece a fost un studiu observațional bazat pe răspunsurile alimentare raportate de participante la începutul cercetării. Cu toate acestea, rezultatele sugerează că adoptarea pe termen lung a unui regim mediteranean poate fi o strategie alimentară eficientă pentru reducerea riscului de accident vascular cerebral la femei și susțin ideea unei alimentații sănătoase ca element esențial în prevenția bolilor cerebrovasculare.