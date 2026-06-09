Sfecla roșie este unul dintre ingredientele care pot transforma rapid o salată obișnuită într-un preparat aspectuos și plin de savoare. Combinată cu pară proaspătă, brânză feta, fistic și semințe de dovleac, aceasta oferă un echilibru interesant între dulce, sărat și crocant, potrivit Immigrantstable.

Un alt avantaj al rețetei este timpul redus de preparare. Folosirea sfeclei deja gătite și ambalate vacuumat elimină una dintre cele mai consumatoare etape ale procesului, astfel că salata poate fi gata în aproximativ 10 minute.

Ingredientul care face diferența: dressingul preparat cu suc de sfeclă

Secretul acestei rețete nu este doar combinația de ingrediente, ci și dressingul.

În loc să fie aruncat, lichidul din pachetul de sfeclă gătită poate fi folosit pentru prepararea unei vinegrete cu o culoare intensă și un gust ușor dulceag.

Pentru dressing ai nevoie de:

2 linguri suc de sfeclă din ambalaj;

3 linguri ulei de măsline;

1 lingură oțet de mere;

1 linguriță muștar Dijon;

1 linguriță miere;

1 cățel mic de usturoi zdrobit;

sare și piper după gust.

Toate ingredientele se amestecă până când se obține un sos omogen, cu o culoare rubinie intensă.

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Ingrediente pentru salată

Pentru 4 porții sunt necesare:

250 g sfeclă roșie gătită;

1 pară fermă;

100 g brânză feta;

100 g mix de salată verde sau baby spanac;

30 g fistic decojit;

2 linguri semințe de dovleac;

dressingul preparat anterior.

Cum alegi para potrivită

Textura perei este importantă pentru reușita salatei.

Soiurile Bosc și Anjou sunt printre cele mai potrivite deoarece își păstrează forma după feliere și nu se înmoaie rapid după contactul cu dressingul.

Para trebuie să fie coaptă, dar încă fermă la atingere. Dacă este prea moale, își va pierde textura și va transforma salata într-un preparat mai puțin apetisant.

Cum prepari salata

1. Pregătește dressingul

Amestecă într-un bol sucul de sfeclă, uleiul de măsline, oțetul de mere, muștarul Dijon, mierea și usturoiul. Bate cu un tel până când sosul devine omogen și ușor cremos.

2. Pregătește baza salatei

Așază frunzele de salată sau spanacul într-un bol mare ori pe un platou.

Este important ca frunzele să fie bine uscate înainte de utilizare pentru a evita diluarea dressingului.

3. Adaugă sfecla și para

Taie sfecla și para în felii subțiri și distribuie-le uniform peste frunzele verzi.

Contrastul dintre culoarea intensă a sfeclei și nuanțele deschise ale perei contribuie la aspectul spectaculos al preparatului.

4. Completează cu feta, fistic și semințe

Sfărâmă feta deasupra salatei și presară fisticul și semințele de dovleac.

Pentru mai multă aromă, fisticul poate fi rumenit ușor într-o tigaie uscată timp de câteva minute.

5. Adaugă dressingul înainte de servire

Dressingul trebuie turnat peste salată chiar înainte de servire.

Acesta este unul dintre cele mai importante trucuri ale rețetei, deoarece frunzele verzi își păstrează astfel textura și prospețimea.

De ce este atât de gustoasă această combinație

Sfecla aduce note dulci și pământii, para oferă prospețime și suculență, iar feta completează preparatul cu gustul sărat și textura cremoasă.

Fisticul și semințele de dovleac adaugă crocant, transformând salata într-un preparat complet, care poate fi servit atât ca garnitură, cât și ca masă ușoară.

Cum se păstrează

Salata este mai gustoasă imediat după preparare.

Dacă rămân porții neconsumate, acestea pot fi păstrate la frigider într-un recipient închis ermetic timp de aproximativ o zi, însă frunzele își vor pierde din fermitate.

Pentru meal prep, ingredientele pot fi depozitate separat. Dressingul rezistă până la trei zile la frigider într-un borcan închis, iar sfecla, para, feta și verdețurile se pot combina chiar înainte de servire.

Congelarea nu este recomandată, deoarece atât frunzele, cât și para își pierd textura după dezghețare.