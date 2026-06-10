Dacă pieptul de pui ți se pare uneori prea fad sau prea uscat, secretul poate fi marinada. Această rețetă de pui în stil asiatic combină usturoiul, ghimbirul, oțetul din orez și sosul picant într-un amestec aromat care frăgezește carnea și îi oferă un gust intens, potrivit nutritiousdeliciousness.

După câteva ore la marinat și câteva minute pe grătar, rezultatul este un preparat suculent, potrivit atât pentru mesele de familie, cât și pentru cinele rapide din timpul săptămânii.

Ingrediente

3 piepți de pui dezosați

liquid aminos (sau sos de soia, tamari ori coconut aminos)

usturoi

oțet din vin de orez

sambal

ulei de avocado

miere

ulei de susan prăjit

sos Sriracha

ghimbir proaspăt

Cum se prepară

Într-un bol se amestecă toate ingredientele pentru marinadă.

Se păstrează deoparte aproximativ o treime din cantitate pentru a fi folosită ulterior la glazurare.

Pieptul de pui se taie pe lungime pentru a obține bucăți mai subțiri și se bate ușor în zonele mai groase, astfel încât să aibă o grosime uniformă.

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Carnea se pune într-o pungă sau într-un recipient cu capac și se acoperă cu marinada. Se lasă la frigider minimum patru ore, ideal până la opt ore.

Grătarul se încinge bine, iar bucățile de pui se gătesc aproximativ 5-6 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime.

După întoarcere, puiul se unge generos cu marinada păstrată și se lasă în continuare pe grătar până când temperatura internă ajunge la 74°C.

Înainte de servire, carnea se lasă să se odihnească câteva minute.

Trucuri pentru un pui mai fraged

Timpul de marinare este esențial. Patru ore sunt suficiente pentru a permite aromelor să pătrundă în carne, însă opt ore oferă rezultate și mai bune.

Uniformizarea grosimii bucăților de pui ajută la o gătire egală și reduce riscul ca unele zone să rămână crude, iar altele să se usuce.

Ungerea cărnii cu marinadă în timpul gătirii contribuie la formarea unei glazuri aromate și intensifică gustul final.

Cu ce poate fi servit

Puiul marinat în stil asiatic se potrivește cu:

salată asiatică de varză;

sparanghel la grătar;

broccoli copt;

ciuperci la grătar;

cartofi zdrobiți și rumeniți;

orez simplu sau conopidă mărunțită.

Înlocuiri

Dacă nu ai oțet din vin de orez, poți folosi oțet din mere sau oțet din vin alb.

Liquid aminos poate fi înlocuit cu sos de soia, tamari sau coconut aminos.

Pentru un gust mai picant, se poate suplimenta cantitatea de Sriracha.

Aceeași marinadă poate fi folosită și pentru carne de porc, vită, pește sau creveți, cu ajustarea timpului de marinare în funcție de ingredient.