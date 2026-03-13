Perioada postului coincide, de multe ori, cu apariția primelor legume proaspete de primăvară. În această etapă, pastele pot deveni baza unor mese simple și sățioase, în care gustul este dat de legume, verdețuri și ulei de măsline.
Aceste combinații simple se pregătesc rapid și folosesc ingrediente ușor de găsit în această perioadă. Legumele pot fi înlocuite sau completate, în funcție de ce apare proaspăt în piață la început de primăvară.
Mai jos sunt trei variante ușor de pregătit, potrivite pentru prânz sau cină.
Ingrediente (2 porții):
Mod de preparare:
Fierbe pastele în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Într-o tigaie încăpătoare încălzește uleiul de măsline și adaugă usturoiul tocat. Călește ușor, fără să se ardă.
Pune spanacul spălat și lasă-l câteva minute până se înmoaie. Adaugă pastele scurse, amestecă bine și potrivește de sare și piper. Dacă îți place un gust mai intens, presară puțini fulgi de ardei iute.
Ingrediente (2 porții):
Mod de preparare:
Fierbe pastele în apă cu sare. Într-o tigaie, încălzește uleiul de măsline și adaugă usturoiul zdrobit. Pune roșiile cherry tăiate în jumătate și gătește-le câteva minute, până când încep să se înmoaie și să lase suc.
Adaugă pastele scurse și amestecă. La final pune frunzele de busuioc rupte cu mâna, sare și piper după gust.
Ingrediente (2 porții):
Mod de preparare:
Fierbe pastele în apă cu sare. Taie ceapa mărunt și călește-o în ulei de măsline până devine translucidă. Adaugă ciupercile feliate și gătește-le până scade apa pe care o lasă. Pune pastele scurse în tigaie și amestecă bine. Presară pătrunjel tocat, sare și piper, apoi servește imediat.
