Perioada postului coincide, de multe ori, cu apariția primelor legume proaspete de primăvară. În această etapă, pastele pot deveni baza unor mese simple și sățioase, în care gustul este dat de legume, verdețuri și ulei de măsline.

Aceste combinații simple se pregătesc rapid și folosesc ingrediente ușor de găsit în această perioadă. Legumele pot fi înlocuite sau completate, în funcție de ce apare proaspăt în piață la început de primăvară.

Mai jos sunt trei variante ușor de pregătit, potrivite pentru prânz sau cină.

Paste cu spanac și usturoi

Ingrediente (2 porții):

200 g paste (fără ou)

200 g spanac proaspăt

2 căței de usturoi

3 linguri ulei de măsline

sare

piper

fulgi de ardei iute, opțional

Mod de preparare:

Fierbe pastele în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Într-o tigaie încăpătoare încălzește uleiul de măsline și adaugă usturoiul tocat. Călește ușor, fără să se ardă.

Pune spanacul spălat și lasă-l câteva minute până se înmoaie. Adaugă pastele scurse, amestecă bine și potrivește de sare și piper. Dacă îți place un gust mai intens, presară puțini fulgi de ardei iute.

Paste cu roșii cherry și busuioc

Ingrediente (2 porții):

200 g paste

250 g roșii cherry

2 linguri ulei de măsline

1 cățel de usturoi

câteva frunze de busuioc proaspăt

sare

piper

Mod de preparare:

Fierbe pastele în apă cu sare. Într-o tigaie, încălzește uleiul de măsline și adaugă usturoiul zdrobit. Pune roșiile cherry tăiate în jumătate și gătește-le câteva minute, până când încep să se înmoaie și să lase suc.

Adaugă pastele scurse și amestecă. La final pune frunzele de busuioc rupte cu mâna, sare și piper după gust.

Paste cu ciuperci și pătrunjel

Ingrediente (2 porții):

200 g paste

250 g ciuperci champignon

1 ceapă mică

2 linguri ulei de măsline

1 legătură mică de pătrunjel

sare

piper

Mod de preparare:

Fierbe pastele în apă cu sare. Taie ceapa mărunt și călește-o în ulei de măsline până devine translucidă. Adaugă ciupercile feliate și gătește-le până scade apa pe care o lasă. Pune pastele scurse în tigaie și amestecă bine. Presară pătrunjel tocat, sare și piper, apoi servește imediat.