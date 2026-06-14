Puține sandvișuri sunt la fel de apreciate precum clasicul sandviș cu brânză la grătar. Exteriorul crocant, interiorul cremos și bogat în arome și combinația dintre pâinea rumenită și brânza topită îl transformă într-un preparat reconfortant și ușor de preparat. Totuși, pentru un rezultat cu adevărat reușit, există câteva reguli importante, scrie publicația Real Simple.

„Cheia perfecțiunii este ca pâinea să ajungă la o culoare aurie exact în momentul în care brânza se topește și capătă acea textură moale și cremoasă”, explică Megumi Takahashi, membră a echipei culinare Kraft Heinz.

Temperatura corectă este esențială

Megumi Takahashi preferă folosirea unei plite electrice, deoarece temperatura poate fi controlată cu precizie, iar mai multe sandvișuri pot fi preparate simultan. Recomandarea sa este o temperatură de aproximativ 175°C și două minute de gătire pe fiecare parte.

Dacă folosiți o tigaie din fontă, aceasta trebuie încălzită în prealabil la foc mediu spre mic.

„Este important ca tigaia să fie încălzită uniform, fără să devină prea fierbinte. Altfel, pâinea se poate arde înainte ca brânza să aibă timp să se topească”, spune specialistul.

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Și tigăile antiaderente sunt o opțiune bună, însă fonta și oțelul inoxidabil oferă, de regulă, o crustă mai crocantă.

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Cum se prepară sandvișul cu brânză la grătar

Pentru un sandviș aveți nevoie de:

două felii de pâine;

cel puțin o lingură de unt;

două până la patru felii de brânză, în funcție de cât de cremos doriți rezultatul.

Printre cele mai potrivite tipuri de brânză se numără cheddarul, gouda, emmentalerul, muensterul sau brânza tip american. Pot fi folosite și combinații între acestea.

Mod de preparare

Încălziți tigaia la foc mediu.

Topiți untul și așezați feliile de pâine în tigaie pentru a absorbi o parte din acesta.

Lăsați-le la rumenit unul-două minute.

Dacă untul a fost absorbit complet, mai adăugați puțin sau stropiți cu câteva picături de ulei de măsline.

Întoarceți feliile și așezați brânza deasupra.

Continuați gătirea încă aproximativ două minute.

Suprapuneți cele două felii pentru a forma sandvișul și mai gătiți un minut.

Întoarceți-l o singură dată și serviți imediat.

Brânza rasă se poate topi mai repede decât cea feliată, fiind o alegere bună pentru cei care preferă un interior foarte cremos.

Cum puteți personaliza rețeta

Avantajul acestui preparat este că poate fi adaptat foarte ușor.

Puteți folosi diferite tipuri de pâine, inclusiv pâine cu stafide și scorțișoară, pâine artizanală sau chiar vafe.

Înainte de a adăuga brânza, feliile de pâine pot fi unse cu:

pesto;

dulceață;

miere picantă;

muștar;

alte sosuri preferate.

Pentru prepararea mai multor sandvișuri deodată, untul poate fi topit în prealabil și aplicat cu o pensulă pe pâine.

O altă metodă populară este folosirea maionezei pe exteriorul pâinii în locul untului, pentru o crustă mai crocantă și mai uniformă.

Cum se servește

Pentru a evidenția textura brânzei topite, sandvișul este cel mai bine să fie tăiat imediat după preparare.

Poate fi porționat în triunghiuri sau dreptunghiuri, dar și sub formă de bastonașe, potrivite pentru copii. O idee mai puțin obișnuită este tăierea în cuburi mici și folosirea lor pe post de crutoane pentru supa de roșii.

Trei variante care pot inspira meniul de acasă

Sandviș cu brânză, spanac și anghinare

Inspirat de celebrul aperitiv cu spanac și anghinare, acest sandviș este foarte cremos și aromat, datorită combinației dintre brânzeturi și usturoi.

Sandviș cu brânză la grătar în stil muffaletta

Măslinele, mezelurile maturate și brânza provolone transformă acest preparat într-o variantă consistentă, potrivită chiar și pentru cină.

Sandviș cu bacon și cremă de brânză pimento

Această versiune amintește de un sandwich cu bacon, dar este îmbogățită cu cremă de brânză pimento și busuioc proaspăt. Pentru o crustă perfect crocantă, maioneza poate înlocui untul la exterior.