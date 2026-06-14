Fulgii de ovăz sunt considerați de multă vreme unul dintre cele mai sănătoase alimente pentru micul dejun. Sunt sățioși, ușor de preparat și pot fi combinați atât cu ingrediente dulci, cât și sărate. Dincolo de beneficiile pentru digestie și controlul greutății, ovăzul este asociat și cu reducerea colesterolului, unul dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare, potrivit publicației Parade.

Medicii cardiologi spun că efectele asupra colesterolului sunt reale și pot fi observate într-un interval relativ scurt, dacă ovăzul este consumat constant și integrat într-o alimentație echilibrată.

De ce este ovăzul considerat un aliment benefic pentru inimă

Potrivit cardiologului Minhal Makshood, specializat în prevenția bolilor cardiovasculare, unul dintre motivele principale pentru care ovăzul este recomandat este conținutul ridicat de fibre solubile.

În special, ovăzul conține beta-glucan, un tip de fibră care contribuie la reducerea absorbției colesterolului la nivel intestinal și susține sănătatea cardiovasculară.

La rândul său, cardiologul Joel Kahn subliniază că ovăzul oferă o combinație valoroasă de fibre, vitamine, minerale și polifenoli. În plus, spre deosebire de unele variante populare de mic dejun, precum baconul sau preparatele bogate în grăsimi saturate, ovăzul conține foarte puține grăsimi saturate și nu aduce colesterol alimentar în cantități semnificative.

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Specialiștii atrag însă atenția că este de preferat consumul de fulgi de ovăz simpli, nu al produselor instant aromatizate, care pot conține cantități mari de zahăr adăugat.

Cum influențează ovăzul nivelul colesterolului

Legătura dintre consumul de ovăz și reducerea colesterolului este cunoscută de câteva decenii și este susținută de numeroase cercetări.

Un studiu recent publicat în revista Nature a analizat efectele introducerii ovăzului în alimentație timp de șase săptămâni. Participanții au consumat inițial ovăz la toate cele trei mese ale zilei, iar ulterior la o singură masă zilnică. La finalul perioadei, cercetătorii au observat o scădere semnificativă a nivelului colesterolului.

Mecanismul este relativ simplu. Beta-glucanul formează în intestin o substanță cu consistență gelatinoasă care se leagă de acizii biliari și de colesterol, facilitând eliminarea acestora din organism. Pentru a produce noi acizi biliari, ficatul este nevoit să utilizeze colesterol din sânge, ceea ce contribuie la reducerea nivelului colesterolului LDL, cunoscut și drept „colesterolul rău”.

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În cât timp apar rezultatele

Potrivit cardiologilor, primele modificări pot fi observate chiar după câteva zile de consum regulat, însă efectele relevante apar după câteva săptămâni.

Joel Kahn arată că unele cercetări au identificat schimbări măsurabile ale colesterolului după numai 48 de ore de consum intens de ovăz. Cu toate acestea, pentru o reducere semnificativă și stabilă, perioada de referință este de aproximativ șase săptămâni.

În practică, medicii recomandă reevaluarea analizelor după două-trei luni de la adoptarea unor schimbări importante în alimentație.

Specialiștii avertizează însă că un bol de ovăz la micul dejun nu poate compensa efectele unei diete bogate în alimente ultraprocesate, grăsimi saturate sau zahăr. De asemenea, ovăzul nu înlocuiește tratamentele prescrise persoanelor care au nevoie de medicamente pentru controlul colesterolului.

Ce ingrediente pot crește beneficiile pentru sănătatea inimii

Pentru un plus de beneficii cardiovasculare, cardiologii recomandă combinarea ovăzului cu fructe proaspete, nuci și semințe.

De asemenea, condimente precum scorțișoara, nucșoara, cuișoarele măcinate sau ienibaharul aduc antioxidanți care pot contribui la protejarea sistemului cardiovascular.

Specialiștii subliniază că nu există un aliment-minune capabil să reducă singur colesterolul. Rezultatele apar atunci când consumul de ovăz este integrat într-un stil de viață sănătos, care include o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și controlul factorilor de risc cardiovascular.