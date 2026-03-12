În perioadele de post, meniul zilnic ajunge adesea să se repete. Cartofii prăjiți, fasolea bătută sau diverse garnituri simple apar frecvent în farfurie. O alternativă rapidă și gustoasă este însă o porție de paste cu legume proaspete și ulei de măsline, inspirată din bucătăria italiană, conform Observator News.

Preparatul se face în aproximativ 15 minute și poate fi o variantă potrivită atât pentru prânzul la serviciu, cât și pentru masa copiilor. Combinația dintre roșii cherry, usturoi, busuioc și ulei de măsline oferă aromă, dar și un aport nutrițional echilibrat.

Legumele aduc vitamine și fibre, iar pastele furnizează carbohidrați care oferă energie pentru restul zilei. În același timp, ingredientele folosite sunt asociate cu beneficii pentru organism.

Roșiile cherry conțin antioxidanți, în special licopen, substanță care susține sănătatea inimii și protejează celulele de stresul oxidativ. Uleiul de măsline aduce grăsimi sănătoase și compuși antiinflamatori, iar busuiocul proaspăt sprijină digestia. Usturoiul este cunoscut pentru rolul său în susținerea sistemului imunitar.

Rețetă de paste de post cu roșii și busuioc

Ingrediente:

200 g paste

200 g roșii cherry

2 căței de usturoi

câteva frunze de busuioc proaspăt

2-3 linguri ulei de măsline extravirgin

sare și piper

puțină apă de la fierberea pastelor

Mod de preparare:

Pastele se pun la fiert în apă cu sare și se gătesc conform timpului indicat pe ambalaj, pentru a păstra textura corectă.

Între timp, într-o tigaie se încălzește uleiul de măsline. Usturoiul tocat se adaugă primul și se lasă câteva secunde în uleiul încins, până își eliberează aroma. Se pun apoi roșiile cherry tăiate și se lasă să se înmoaie ușor.

Pentru sos se adaugă câteva linguri din apa în care au fiert pastele. Se condimentează cu sare și piper și se lasă câteva minute să fiarbă.

Pastele scurse se adaugă direct în tigaie peste sos. La final se pun frunzele de busuioc proaspăt, care își păstrează astfel aroma și culoarea.

Preparatul rezultat este simplu, aromat și potrivit pentru mesele din perioada postului, dar și pentru orice zi în care este nevoie de un prânz rapid și ușor.