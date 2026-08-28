Pericolul de pe plajă. „Bucătăriile” mizere unde vânzătorii ambulanți pregătesc porumb fiert și produse de patiserie. Sute de kilograme de mâncare au fost confiscate

28 aug. 2026, Articole / Reportaje
Pericolul de pe plajă. „Bucătăriile” mizere unde vânzătorii ambulanți pregătesc porumb fiert și produse de patiserie. Sute de kilograme de mâncare au fost confiscate
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Cuprins
  1. Mizerie, deșeuri și ingrediente ținute pe jos. Cum arată bucătăriile improvizate
  2. Avertisment ferm pentru părinți: Nu mai cumpărați mâncare copiilor de pe plajă!
  3. Comerțul ambulant pe plajă este ilegal

Avertisment dur de la autorități pentru turiști și mai ales pentru părinți: porumbul fiert, gogoșile și produsele de patiserie vândute printre șezlonguri sunt preparate în condiții insalubre, fără nicio normă de igienă.

O acțiune de control de amploare desfășurată pe litoralul românesc a scos la iveală un adevărat pericol pentru sănătatea publică. Coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, în colaborare cu mai multe instituții de control, verificările i-au vizat pe comercianții ambulanți care vând mâncare pe plajă, dar mai ales spațiile ilegale în care acestea erau preparate.

Rezultatele controalelor au fost descrise de inspectori drept „deșeuri și condiții care depășesc orice putere de închipuire”. Sute de kilograme de alimente au fost retrase de la vânzare, iar investigațiile continuă.

Mizerie, deșeuri și ingrediente ținute pe jos. Cum arată bucătăriile improvizate

Imaginile surprinse în timpul raziilor arată un tablou dezolant. Produsele vândute turiștilor erau preparate în anexe neamenajate, cu pereți murdari, pardosele insalubre și instalații electrice improvizate.

Printre neregulile grave descoperite de inspectori se numără:

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  • Depozitare pe jos: Cantități uriașe de porumb erau păstrate direct pe pardoseala murdară, în lăzi, saci și plase.

  • Preparare în curte printre materiale de construcție: Porumbul era fiert în vase mari puse în curți, lângă rufe la uscat și deșeuri de șantier.

  • Ustensile înnegrite și lipsă de igienă: Patiseria era așezată în tăvi descoperite, pe mese improvizate, în imediata apropiere a sacilor de gunoi, folosindu-se echipamente murdare și neigienizate.

În aceste condiții, normele elementare privind apa folosită, proveniența ingredientelor, temperaturile de păstrare și protecția împotriva contaminării au fost complet ignorate.

Avertisment ferm pentru părinți: Nu mai cumpărați mâncare copiilor de pe plajă!

Autoritățile atrag atenția că cei mai vulnerabili în fața acestui fenomen sunt copiii, cărora părinții le cumpără frecvent porumb fiert, covrigi sau gogoși direct de la vânzătorii de pe plajă.

Faptul că produsul este oferit cald nu reprezintă o garanție a siguranței alimentare. Cumpărătorii nu au de unde să știe unde a fost făcut preparatul, în ce condiții a fost transportat sau cât timp a stat expus la temperaturile caniculare de pe plajă.

Comerțul ambulant pe plajă este ilegal

Autoritățile reamintesc că vânzarea ambulantă pe plajă este strict interzisă prin lege. Responsabilitatea de a combate acest fenomen nu aparține doar instituțiilor de control, ci și administratorilor de plajă.

Operatorii sectoarelor de plajă au obligația legală de a împiedica desfășurarea comerțului neautorizat. În caz contrar, aceștia riscă sancțiuni severe, mergând până la retragerea avizului de funcționare emis de Ministerul Turismului.

Pentru a evita îmbolnăvirile sau afecțiunile digestive grave, alimentele trebuie achiziționate exclusiv din unități de alimentație publică autorizate, unde normele de igienă și trasabilitatea produselor pot fi verificate, mai scrie Constanța.Info.

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