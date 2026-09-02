Zahărul viitorului este de 3.500 de ori mai dulce decât zahărul obișnuit. Noul îndulcitor are un efect neașteptat asupra glicemiei

Un nou îndulcitor, dezvoltat pe baza unei proteine dulci întâlnite în fructe tropicale rare, este de aproximativ 3.500 de ori mai dulce decât zaharoza, raportat la greutate. Primele teste clinice arată că substanța nu a produs modificări semnificative ale răspunsului glicemic sau insulinic.

Îndulcitorii artificiali pot avea puține sau chiar zero calorii, însă acest lucru nu înseamnă neapărat că nu au niciun efect asupra organismului. Unele dovezi recente sugerează că îndulcitorii de mare intensitate pot influența răspunsurile naturale ale organismului la zahăr, ceea ce ar putea fi relevant în special pentru persoanele cu diabet sau cu probleme legate de glicemie, potrivit ScienceAlert.

Cercetătorii companiei de biotehnologie Amai Proteins Ltd. au dezvoltat și testat un îndulcitor hiper-dulce numit sweelin, care este de aproximativ 3.500 de ori mai dulce decât zaharoza, în funcție de greutate.

Într-un studiu clinic randomizat, dublu-orb, finanțat de companie, sweelin nu a avut un efect semnificativ asupra răspunsului glicemic sau insulinic.

Mai exact, răspunsul general al glucozei a fost de 31 de ori mai mic decât în cazul dextrozei, în timp ce răspunsul insulinic a fost de 81 de ori mai mic.

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Studiul, publicat în revista Food Chemistry, este prezentat drept prima cercetare clinică de acest tip care analizează efectele metabolice ale unei așa-numite „proteine dulci”.

De unde provine ideea noului îndulcitor

Proteinele dulci se găsesc în anumite fructe tropicale rare și sunt de cel puțin 1.000 de ori mai dulci decât zahărul. Cercetătorii consideră că acestea ar fi putut evolua pentru a atrage primatele, iar în prezent au atras atenția oamenilor de știință și a companiilor din industria alimentară.

Sweelin a fost inspirat de o proteină dulce întâlnită în serendipity berry (Dioscoreophyllum cumminsii), un fruct care crește în pădurile tropicale din Africa de Vest și Africa Centrală și care conține una dintre cele mai dulci proteine cunoscute.

Versiunea dezvoltată de Amai a fost rafinată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Îndulcitorul are forma unei pulberi albe și se dizolvă ușor în lichide. Este atât de dulce încât, pentru o porție de ceai rece, sunt suficiente mai puțin de 3 miligrame de pulbere.

De asemenea, sweelin rezistă la temperaturi ridicate și, potrivit informațiilor prezentate de companie, poate înlocui până la 70% din cantitatea de zahăr necesară în anumite rețete.

Ce au arătat primele teste pe oameni

Studiul clinic a fost realizat la Tel Aviv Sourasky Medical Center, în Israel, și a inclus doar 19 participanți.

Nivelurile de glucoză din sânge, insulină și GLP-1 au fost urmărite timp de 120 de minute după consumarea unei băuturi care conținea o doză ridicată de sweelin.

În ordine aleatorie și în timpul unor vizite separate, desfășurate la o săptămână distanță, fiecare participant a repetat experimentul după ce a consumat o băutură îndulcită cu stevia și una îndulcită cu dextroză.

Stevia este un îndulcitor de origine vegetală, fără calorii, care nu este cunoscut pentru declanșarea unor modificări ale glicemiei sau răspunsului insulinic. Dextroza este un tip de zahăr obținut în mod obișnuit din porumb sau grâu și determină o creștere semnificativă a glicemiei.

Participanții nu știau ce îndulcitor consumau, iar toate persoanele implicate în studiu, inclusiv angajații companiei, au rămas în orb pe durata experimentului și a analizei.

Pe parcursul celor două ore, sweelin a avut rezultate similare cu stevia. Comparativ cu dextroza, răspunsul general al glucozei a fost de 31 de ori mai mic, iar cel al insulinei de 81 de ori mai mic.

Un alt rezultat interesant a fost că sweelin nu a determinat o creștere a nivelului circulant de GLP-1, hormon eliberat după masă.

Autorii studiului notează că aceasta este „o constatare deosebit de importantă pentru persoanele cu diabet de tip 2, prediabet sau obezitate, la care creșterile postprandiale ale glicemiei contribuie la riscul cardiovascular și metabolic pe termen lung”.

Îndulcitorul este deja autorizat în mai multe țări

La începutul acestui an, reprezentanții Administrației pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) au transmis că nu au întrebări suplimentare pentru Amai în legătură cu concluzia companiei că îndulcitorul este considerat sigur.

Sweelin este în prezent disponibil ca înlocuitor al zahărului pentru alimente, băuturi și produse de cofetărie în Statele Unite, Singapore și Israel.

Noul studiu clinic ar putea contribui la dezvoltarea comercială și la extinderea producției, însă rezultatele trebuie interpretate cu prudență.

Studiul a fost mic și de scurtă durată, iar efectele pe termen lung ale sweelin asupra sănătății unei populații mai largi nu pot fi stabilite în acest moment.

În plus, rezultatele obținute la doar 19 persoane nu sunt suficiente pentru a spune că îndulcitorul are efecte benefice asupra sănătății sau că ar putea preveni ori trata boli metabolice precum diabetul.

Pentru moment, rezultatele sugerează că sweelin poate oferi un nivel foarte ridicat de dulceață fără să pară că modifică semnificativ răspunsurile glicemice și insulinice.

Autorii concluzionează că „aceste constatări susțin potențialul sweelin® ca alternativă la zahăr neutră din punct de vedere metabolic, care poate sprijini consumatorii care încearcă să reducă zaharurile adăugate din alimentație”.