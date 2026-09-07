Lenonia intenționează să introducă taxe vamale de 300% la importul de cereale din Rusia și Belarus

07 sept. 2026, Agribusiness
Lenonia intenționează să introducă taxe vamale de 300% la importul de cereale din Rusia și Belarus
agricultura.it
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Cuprins
  1. Blocaj la Marea Baltică pentru exporturile Moscovei
  2. Rutele tradiționale din Marea Neagră, paralizate

Guvernul de la Riga intenționează să impună tarife vamale de 300% pentru cerealele provenite din Rusia și Belarus, a anunțat luni premierul leton Andris Kulbergs, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Blocaj la Marea Baltică pentru exporturile Moscovei

Măsura vine în contextul în care Letonia și Lituania au purtat discuții săptămâna trecută privind oprirea totală a tranzitului de cereale rusești prin porturile lor. Moscova intensificase aceste transporturi prin cele două țări baltice ca soluție de avarie, după ce atacurile ucrainene au afectat porturile rusești de la Marea Baltică.

Traderii și analiștii din piață confirmă că exportatorii ruși folosesc Letonia, stat membru UE și NATO, drept placă turnantă pentru a livra cereale către alte piețe internaționale.

Rutele tradiționale din Marea Neagră, paralizate

O interdicție strictă sau taxe vamale atât de ridicate ar putea tăia această cale alternativă a Moscovei, mai ales în condițiile în care rutele maritime tradiționale din Marea Neagră și Marea Azov sunt grav afectate de atacurile ucrainene cu drone.

Dimensiunea acestei blocaje este semnificativă: în ultimul sezon de export (iulie 2025 i iunie 2026), Rusia a livrat 46,3 milioane de tone de cereale prin porturile sale de la Marea Azov și Marea Neagră. Această cantitate reprezintă 90% din totalul exporturilor rusești de cereale realizate pe cale maritimă.

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