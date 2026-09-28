Tánczos Barna, propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului, transmite Agerpres. Nominalizarea sa a fost aprobată cu 20 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 16 abțineri.

Audierea a avut loc în fața membrilor Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților și ai Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală din Senat. În timpul audierii, Tánczos Barna a declarat că agricultura românească traversează o perioadă dificilă și are nevoie de un Executiv cu puteri depline. „Suntem într-un moment extrem de important pentru agricultura din România. Avem această situație politică ingrată, o situație care durează, din păcate, de peste cinci luni de zile”, a afirmat acesta.

„Fermierii au nevoie de sprijin”

Tánczos Barna a susținut că actualul context european impune intervenții rapide în sprijinul producătorilor agricoli. „Agricultura are nevoie de un guvern cu puteri depline, un Guvern responsabil, care vine în sprijinul fermierilor exact în perioada în care ei au nevoie de sprijin”, a declarat ministrul propus.

El a adăugat că problemele nu sunt specifice doar României, ci afectează fermierii din întreaga Uniune Europeană. „Toată Europa conștientizează cât de mare este criza și cât de mari sunt provocările cu care se confruntă fermierii din toată Uniunea Europeană”, a mai spus Tánczos Barna.

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Prima prezență în Comisia de Agricultură, în urmă cu 21 de ani

Tánczos Barna a amintit în timpul audierii și de legătura sa mai veche cu domeniul agriculturii. El a spus că a venit pentru prima dată în Comisia de Agricultură în urmă cu 21 de ani, atunci în calitate de reprezentant al Guvernului din partea Agenției Domeniilor Statului (ADS).

Avizul comisiilor parlamentare este consultativ. Numirea sa în funcția de ministru depinde de învestirea noului Guvern de către Parlament.