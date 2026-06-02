Când temperaturile cresc, preparatele reci devin o alternativă binevenită la supele și ciorbele servite fierbinți. Inspirată din bucătăria balcanică și mediteraneană, supa rece de castraveți cu iaurt și mărar este ușor de pregătit, răcoritoare și poate fi servită atât la prânz, cât și la cină.
Castraveții se spală bine. Dacă au coaja subțire, aceasta poate fi păstrată. Se taie cuburi.
În vasul blenderului se pun castraveții, iaurtul, usturoiul, mărarul, uleiul de măsline și apa rece. Se mixează până când se obține o compoziție fină.
Se asezonează cu sare și piper după gust. Dacă este necesar, se mai adaugă puțină apă rece pentru a obține consistența dorită.
Supa se lasă la frigider cel puțin 30 de minute înainte de servire.
La final se decorează cu mărar proaspăt, felii de castravete și nuci tocate.
Pentru un gust mai intens se poate adăuga mentă proaspătă.
Cei care preferă o variantă mai consistentă pot folosi chefir în loc de apă.
Supa poate fi servită alături de crutoane crocante sau de lipie prăjită.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți