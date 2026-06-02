Supă rece de castraveți cu iaurt și mărar. Rețeta simplă pentru începutul verii

02 iun. 2026, Rețete
Foto: Envato Elements
Când temperaturile cresc, preparatele reci devin o alternativă binevenită la supele și ciorbele servite fierbinți. Inspirată din bucătăria balcanică și mediteraneană, supa rece de castraveți cu iaurt și mărar este ușor de pregătit, răcoritoare și poate fi servită atât la prânz, cât și la cină.

Ingrediente pentru 4 porții

  • 2 castraveți mari
  • 500 g iaurt grecesc
  • 300 ml apă rece sau chefir
  • 2 căței de usturoi
  • 2 linguri de mărar proaspăt tocat
  • 2 linguri de ulei de măsline
  • sare după gust
  • piper după gust
  • câteva cuburi de gheață, opțional

Pentru servire:

  • nuci tocate grosier
  • mărar proaspăt
  • câteva felii subțiri de castravete

Mod de preparare

Castraveții se spală bine. Dacă au coaja subțire, aceasta poate fi păstrată. Se taie cuburi.

În vasul blenderului se pun castraveții, iaurtul, usturoiul, mărarul, uleiul de măsline și apa rece. Se mixează până când se obține o compoziție fină.

Se asezonează cu sare și piper după gust. Dacă este necesar, se mai adaugă puțină apă rece pentru a obține consistența dorită.

Supa se lasă la frigider cel puțin 30 de minute înainte de servire.

La final se decorează cu mărar proaspăt, felii de castravete și nuci tocate.

Câteva variante

Pentru un gust mai intens se poate adăuga mentă proaspătă.

Cei care preferă o variantă mai consistentă pot folosi chefir în loc de apă.

Supa poate fi servită alături de crutoane crocante sau de lipie prăjită.

