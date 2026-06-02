Parcul de tractoare şi maşini agricole din România se situa la sfârşitul anului 2024 la 564.088 de unităţi, fiind deţinut aproape în totalitate de sectorul privat, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), notează Agerpres.

Din totalul parcului de utilaje agricole, 251.727 erau tractoare, 162.640 erau pluguri pentru tractor, 26.471 cultivatoare mecanice, 69.399 semănători mecanice, 4.330 maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică, 26.274 combine autopropulsate pentru recoltat cereale, 21.306 prese pentru balotat paie şi fân, 1.295 combine autopropulsate pentru recoltat furaje şi 1.235 vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje.

Parcul de tractoare şi maşini agricole deţinut de sectorul majoritar privat din totalul existent la sfârşitul anului 2024 a reprezentat, în funcţie de categoria de utilaj, între 97,8% în cazul combinelor autopropulsate pentru recoltat furaje şi 99,5% pentru plugurile de tractor.

Potrivit datelor oficiale, la sfârşitul anului 2024, comparativ cu finele anului 2023, evoluţia parcului de tractoare şi maşini agricole a consemnat cele mai mari creşteri la tractoarele agricole fizice (+6.379 de bucăţi), plugurile pentru tractor (+1.534 de bucăţi), presele pentru balotat paie şi fân (+737 de bucăţi), combinele autopropulsate pentru recoltat furaje (+123 de bucăţi), cultivatoarele mecanice (+59 de bucăţi) şi vindroverele autopropulsate pentru recoltat furaje (+45 de bucăţi).

În schimb, scăderi importante au fost înregistrate la categoria semănători mecanice, unde numărul utilajelor s-a redus cu 540 de bucăţi.

Mai puţine hectare revin unui utilaj agricol

În 2024, comparativ cu anul precedent, suprafaţa agricolă sau arabilă care revine unui utilaj agricol a înregistrat creşteri la unele componente ale parcului, de la 242 de hectare în cazul maşinilor de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică până la 1,6 hectare în cazul semănătorilor mecanice şi combinelor autopropulsate pentru recoltat cereale, ca urmare a creşterii gradului de dotare cu tractoare şi maşini agricole din agricultură.

De exemplu, dacă în 2023 unui tractor agricol îi revenea o suprafaţă de 59,6 hectare, în 2024 aceasta s-a redus la 58,1 hectare.

La plugurile pentru tractor, suprafaţa agricolă sau arabilă aferentă unui utilaj a scăzut uşor, de la 90,8 hectare în 2023 la 90 de hectare în 2024.

În schimb, în cazul semănătorilor mecanice, suprafaţa agricolă sau arabilă pe utilaj a crescut cu 1,6%, până la 210,8 hectare în 2024.