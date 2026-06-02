Peste 24.000 de membri ai comunității Declic solicită Parlamentului României adoptarea unei legi care să oblige producătorii și distribuitorii să afișeze etichete de avertizare pe produsele cu un conținut ridicat de zahăr, sare și grăsimi. Demersul a fost lansat de Ziua Internațională a Copilului și este motivat de creșterea alarmantă a numărului de copii cu exces de greutate și obezitate.

Un sfert dintre copiii români sunt supraponderali sau obezi

Potrivit datelor prezentate de Declic, România ocupă primul loc în Europa în ceea ce privește obezitatea, conform Atlasului Mondial al Obezității 2025. În cazul copiilor, situația este deosebit de îngrijorătoare: unul din patru are exces de greutate, iar numărul cazurilor s-a dublat în ultimele două decenii.

Organizația citează și un studiu publicat în Journal of Clinical Medicine, realizat pe un eșantion de peste 1.200 de copii români cu vârste între 5 și 17 ani. Cercetarea arată că 25,1% dintre participanți aveau probleme de greutate: 17,5% erau supraponderali, iar 7,6% sufereau de obezitate.

ONG-ul cere etichete clare pe partea frontală a ambalajelor

Reprezentanții organizației susțin că actualele informații nutriționale sunt dificil de înțeles pentru majoritatea consumatorilor și că etichetele de avertizare ar putea contribui la alegeri alimentare mai informate.

„Cel mai de preț cadou pe care îl putem oferi copiilor din România de 1 Iunie este o șansă reală la o viață sănătoasă”, se arată în mesajul transmis prin petiția „Vrem etichetarea alimentelor nesănătoase!”.

„Un ambalaj cinstit este cel mai simplu lucru pe care autoritățile îl pot implementa, fără să interzică nimic. Etichetele actuale sunt extrem de complicate și pot fi descifrate doar dacă petreci minute în șir căutând informațiile pe internet sau dacă ești specialist. O etichetă clară poate simplifica lucrurile. Fiecare om are dreptul să știe ce cumpără și ce pune pe masa copilului său”, a declarat Alexandru Haiduc, coordonatorul campaniei Declic.

Alimentele ultraprocesate, indicate drept principal factor de risc

Potrivit studiului citat de organizație, consumul de alimente ultraprocesate reprezintă unul dintre principalii factori asociați cu excesul de greutate în rândul copiilor. Cercetarea evidențiază și rolul educației nutriționale a familiei, care influențează semnificativ obiceiurile alimentare și greutatea copiilor.

Declic atrage atenția că obiceiurile alimentare nesănătoase dezvoltate în copilărie cresc riscul apariției unor afecțiuni grave la vârsta adultă, precum diabetul, bolile cardiovasculare și alte boli cronice.

Modelul Chile, invocat ca exemplu de succes

Semnatarii petiției solicită modificarea legislației după modelul implementat în Chile, unde produsele cu niveluri ridicate de zahăr, sare sau calorii poartă etichete de avertizare amplasate pe partea frontală a ambalajelor.

Potrivit datelor prezentate de Declic, după introducerea sistemului, consumatorii chilieni au cumpărat cu 37% mai puține produse bogate în zahăr, cu 22% mai puține produse cu conținut ridicat de sodiu și cu 23% mai puține calorii din produsele vizate. În plus, o parte dintre producători și-au modificat rețetele pentru a evita aplicarea etichetelor de avertizare.

„O etichetă de avertizare clară și simplă pe alimente devine un instrument vital de siguranță publică, menit să ajute fiecare părinte să facă ușor alegeri corecte la raft”, a declarat Alexandru Haiduc, reprezentant Declic.