În multe cazuri, economiile vin din lucruri simple: semințe accesibile, plante care oferă recolte mari chiar și pe suprafețe mici și culturi care continuă să producă pe parcursul întregului sezon.

Unele legume pot fi regenerate inclusiv din resturi alimentare rămase în bucătărie, în timp ce altele cresc foarte bine în ghivece sau jardiniere, ceea ce le face potrivite chiar și pentru apartamente și balcoane.

Specialiștii spun că anumite culturi pot reduce semnificativ cheltuielile cu cumpărăturile, mai ales în sezonul cald, când produc constant.

Iată câteva dintre cele mai accesibile și productive legume pe care le poți cultiva acasă.

Salata verde

Salata verde cu frunze crețe este considerată una dintre cele mai economice plante pentru grădinăritul de acasă.

Semințele sunt ieftine și germinează rapid, uneori în doar câteva zile.

În plus, planta poate continua să producă dacă sunt recoltate doar frunzele exterioare, în timp ce partea centrală continuă să crească.

„Tai frunzele exterioare pentru a lăsa loc celor noi să crească”, explică experta în grădinărit Haniya Rae într-un material publicat de Martha Stewart.

Ceapa verde

Ceapa verde se numără printre cele mai ușor de cultivat legume și nici măcar nu necesită semințe în multe cazuri.

Mulți oameni refolosesc baza albă rămasă după gătit, pe care o pun într-un pahar cu apă sau într-un strat subțire de pământ.

În câteva zile apar noi fire verzi, iar planta poate continua să crească o perioadă destul de lungă.

Specialiștii de la Deep Green Permaculture spun că „va începe să crească din nou din bază în aproximativ o săptămână”.

Dovlecelul

Dovlecelul este cunoscut printre grădinari pentru producțiile foarte mari.

O singură plantă poate produce numeroase legume într-un sezon, motiv pentru care mulți consideră că este mai ieftin de cultivat decât de cumpărat.

Pentru spațiile mici sunt recomandate soiurile compacte, care pot fi cultivate inclusiv în containere sau ghivece mai mari.

„Soiurile compacte sunt cele mai bune pentru containere”, explică jurnalista de gardening Niki Jabbour pentru Savvy Gardening.

Roșiile

Roșiile rămân printre cele mai populare culturi pentru grădinile de acasă.

Deși necesită mai multă atenție decât alte legume, multe persoane spun că gustul roșiilor cultivate acasă este net superior celui din supermarket.

În plus, pot fi cultivate soiuri tradiționale sau varietăți mai rare, care sunt adesea mai greu de găsit în magazine.

Totuși, specialiștii atrag atenția că temperatura este foarte importantă.

„Este important să nu plantezi roșiile prea devreme”, arată un material publicat de The Old Farmer’s Almanac. „În majoritatea regiunilor, solul nu este suficient de cald pentru plantarea roșiilor până la finalul primăverii sau începutul verii.”

Castraveții

Castraveții pot produce constant pe parcursul verii, mai ales dacă sunt crescuți vertical.

Această metodă economisește spațiu și poate contribui inclusiv la reducerea problemelor fungice în perioadele umede.

„Soiurile cățărătoare produc de obicei mai multe fructe decât cele de tip tufă”, explică specialiștii de la Gardener’s Supply Company.

Usturoiul

Usturoiul este considerat una dintre cele mai rentabile culturi pentru grădinile de acasă.

Fiecare cățel plantat poate deveni un bulb complet, iar planta necesită relativ puțină întreținere după plantare.

Un alt avantaj este faptul că usturoiul poate fi păstrat luni întregi după recoltare, dacă este depozitat în condiții potrivite.

Cartofii

Cartofii oferă recolte mari pornind de la o investiție relativ mică.

Mulți grădinari folosesc cartofi încolțiți sau cartofi special destinați plantării, iar fiecare bucată plantată poate produce mai mulți tuberculi.

„Dacă vrei să cultivi cartofi pentru depozitare, alege un soi cunoscut pentru rezistența la păstrare”, recomandă University of Minnesota Extension.

Morcovii

Morcovii sunt apreciați pentru faptul că un singur plic de semințe poate produce zeci de plante.

Costul per legumă este foarte redus, iar cultura nu necesită suprafețe mari.

În plus, morcovii pot fi cultivați inclusiv în straturi înguste sau jardiniere mai adânci.

Mazărea

Mazărea poate produce cantități mari chiar și în spații mici, mai ales atunci când este cultivată vertical.

Soiurile cățărătoare folosesc spațiul pe înălțime și pot oferi recolte consistente pe parcursul sezonului.

Potrivit GrowSeed, o singură zonă cultivată cu mazăre poate produce până la aproximativ 7 kilograme de recoltă.

Țelina

Țelina este adesea scumpă în magazine, însă poate fi regenerată destul de ușor acasă din baza rămasă după folosire.

După apariția frunzelor noi în apă, planta poate fi mutată în pământ.

„Cea mai simplă metodă de a cultiva țelină acasă începe cu resturile rămase după gătit”, explică A.J. Forget pentru Tasting Table.

Vinetele

Vinetele pot deveni foarte productive după ce planta se dezvoltă suficient și temperaturile sunt ridicate.

Unele soiuri pot produce chiar și peste zece fructe într-un singur sezon.

Pentru că vinetele sunt relativ scumpe în supermarketuri, cultivarea lor acasă poate reduce semnificativ costurile în timpul verii.

Cartofii dulci

Cartofii dulci sunt considerați printre cele mai rentabile culturi pentru grădinarii amatori.

Dintr-un singur cartof dulce pot fi obținuți mai mulți lăstari, care devin ulterior plante separate.

„Poți obține de obicei trei până la cinci tuberculi per plantă și chiar mai mulți în climatele mai calde”, arată publicația The Spruce.