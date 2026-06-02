Amy Brownstein, nutriționist, susține că unele legume congelate pot fi la fel de nutritive sau chiar mai bogate în anumiți compuși benefici decât variantele proaspete, mai ales atunci când acestea din urmă petrec mult timp în depozitare, pe rafturile magazinelor sau în frigiderul de acasă, potrivit VerryWellHealth.

Explicația este simplă: majoritatea legumelor congelate sunt recoltate la maturitate optimă și sunt congelate rapid la scurt timp după recoltare, ceea ce ajută la conservarea nutrienților. Iată care sunt legumele pe care nutriționistul Amy Brownstein recomandă să le cumperi congelate.

Broccoli

Broccoli este una dintre legumele cel mai frecvent recomandate în varianta congelată.

Unele cercetări sugerează că broccoli congelat poate avea o capacitate antioxidantă mai mare decât cel proaspăt. De asemenea, își păstrează bine glucozinolații, compuși vegetali care stau la baza formării sulforafanului, o substanță intens studiată pentru potențialele sale beneficii asupra sănătății.

Conopida

Și în cazul conopidei, studiile au găsit diferențe mici între variantele proaspete și cele congelate.

În unele situații, conopida congelată a prezentat o activitate antioxidantă mai ridicată, probabil datorită conservării mai eficiente a vitaminei C și a polifenolilor.

În plus, congelarea imediată după recoltare limitează pierderile de nutrienți care apar în mod natural în timpul transportului și depozitării.

Mazărea

Mazărea proaspătă este disponibilă sezonier și poate fi destul de costisitoare în anumite perioade ale anului.

Potrivit cercetărilor, mazărea congelată este foarte apropiată din punct de vedere nutritiv de cea proaspătă și reprezintă una dintre cele mai bune alternative atunci când produsul proaspăt nu este disponibil.

Mai mult, după câteva zile de păstrare în frigider, mazărea proaspătă poate pierde o parte dintre compușii antioxidanți.

Anghinarea

Anghinarea este apreciată pentru conținutul său de fibre și compuși antioxidanți, însă prepararea ei poate fi anevoioasă.

Varianta congelată vine gata curățată și este mai ușor de utilizat. În plus, studiile arată că anghinarele proaspete își pierd relativ repede o parte dintre vitamine și antioxidanți în timpul depozitării.

Cercetările au arătat și niveluri mai ridicate de acid clorogenic în unele produse congelate. Acest compus antioxidant este studiat pentru potențialele sale efecte antiinflamatoare și pentru rolul său în protecția cardiovasculară.

Edamame

Edamame, boabele verzi de soia recoltate înainte de maturitate, sunt comercializate cel mai des în formă congelată.

Pentru că sunt opărite și congelate rapid după recoltare, își păstrează foarte bine gustul, textura și profilul nutritiv. În plus, varianta congelată este mult mai ușor de găsit decât cea proaspătă.

Spanacul

Spanacul este una dintre legumele care își pierde relativ repede prospețimea după recoltare.

Frunzele depozitate în frigider pot pierde treptat vitamina C și o parte dintre compușii antioxidanți. În schimb, spanacul congelat este procesat la scurt timp după recoltare, ceea ce contribuie la conservarea mai eficientă a nutrienților.

Pentru multe preparate, spanacul congelat are și avantajul practic de a fi deja porționat și pregătit pentru gătit.

Sunt legumele congelate sănătoase?

Potrivit dieteticianului, răspunsul este da.

O analiză desfășurată pe o perioadă de doi ani a arătat că nivelurile de vitamina C, beta-caroten și folat au fost similare între produsele proaspete, cele congelate și unele legume păstrate câteva zile la frigider. Atunci când au apărut diferențe, acestea au fost adesea în favoarea produselor congelate.

Explicația este că legumele proaspete pot petrece zile sau chiar săptămâni în transport, depozitare și pe rafturile magazinelor înainte să ajungă în farfurie.

Specialiștii recomandă însă alegerea variantelor simple, fără sosuri adăugate, exces de sare sau grăsimi saturate.