Cinci plante cățărătoare care cresc rapid și pot fi cultivate lângă ușa de la intrare

Plantele cățărătoare pot adăuga un plus de farmec oricărei locuințe pe timpul verii, oferind flori, parfum și mai multă verdeață în jurul casei, potrivit Express.

Pentru o intrare plină de flori, publicația Ideal Home recomandă cinci plante cățărătoare care pot fi cultivate lângă ușa de la intrare și care se dezvoltă rapid, notează Mediafax.

Iasomia stelată

Iasomia stelată este o plantă cățărătoare care arată bine pe tot parcursul anului datorită frunzișului său lucios. Vara, atunci când înflorește, emană un parfum dulceag.

Planta preferă locurile orientate spre sud sau vest și se dezvoltă bine dacă beneficiază de șase până la opt ore de soare pe zi. Poate fi plantată la aproximativ 30 de centimetri de perete și susținută cu ajutorul unor sârme sau al unui spalier pentru a se cățăra.

Clematis

Clematis poate crește câțiva metri într-un singur an, fiind o alegere potrivită pentru cei care își doresc rezultate rapide în grădină.

Planta ocupă puțin spațiu și preferă amplasamentele orientate spre est. Pentru a se dezvolta corespunzător, are nevoie de sârme sau spalieri pe care să își poată înfășura tulpinile.

Trandafirii cățărători

Trandafirii cățărători sunt foarte populari pentru decorarea arcadelor, gardurilor și pereților. Aceștia cresc rapid și înfloresc repetat pe parcursul sezonului cald, oferind și un parfum plăcut.

Pentru zonele din apropierea ușii de la intrare este recomandată alegerea unui soi fără spini. Trandafirii cățărători preferă expunerea sudică sau vestică și au nevoie de un suport solid pentru a se dezvolta.

Glicina

Glicina este apreciată pentru florile sale spectaculoase, în nuanțe de mov, și pentru creșterea rapidă.

Planta este relativ ușor de cultivat, însă necesită tăieri regulate pentru a fi ținută sub control. De asemenea, are nevoie de un sistem de susținere bine ancorat, deoarece exemplarele mature pot deveni foarte grele.

Caprifoiul

Caprifoiul completează lista datorită parfumului său intens, care devine mai pronunțat în zilele călduroase de vară și în timpul serii.

Această plantă se dezvoltă rapid pe spaliere și alte structuri de susținere amplasate lângă uși sau pereți. Unele soiuri sunt veșnic verzi și își păstrează frunzișul pe tot parcursul anului.

Caprifoiul este ușor de întreținut, însă are nevoie de udări mai abundente în lunile de vară.