Căpșunile, strugurii și portocalele se numără printre fructele la care au fost identificate cele mai multe reziduuri de pesticide, potrivit unui raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), notează Mediafax.

Raportul EFSA din 2024 este unul dintre cele mai ample realizate la nivel european. Specialiștii au analizat produse alimentare destinate consumului uman, pe baza unor probe recoltate din numeroase state europene, notează El Economista.

Autorii raportului subliniază însă că majoritatea produselor analizate respectă limitele legale privind reziduurile de pesticide, iar riscurile estimate pentru consumatori rămân reduse.

Strugurii, printre produsele cu cele mai multe reziduuri identificate

În cazul strugurilor de masă, numeroase probe au indicat prezența reziduurilor de pesticide. Datele citate în raport arată că aproximativ 60% dintre probele analizate au conținut urme ale acestor substanțe.

Acesta este unul dintre cele mai ridicate procente raportate în studiu.

Căpșunile au înregistrat cea mai mare rată

Căpșunile au prezentat o rată și mai mare, peste 70% dintre probele analizate conținând reziduuri de pesticide.

Specialiștii explică această situație prin modul de cultivare al fructelor, care se află în contact direct cu solul. Potrivit acestora, acest lucru poate favoriza acumularea unor substanțe utilizate în agricultură.

Portocalele completează clasamentul

Portocalele s-au aflat pe locul al treilea în clasamentul prezentat de raport. Și în cazul acestora au fost identificate reziduuri în numeroase probe.

Cu toate acestea, nivelurile detectate s-au încadrat, în general, în limitele admise de legislația europeană.

De ce sunt monitorizate pesticidele

Autoritățile europene urmăresc constant utilizarea pesticidelor și acordă o atenție specială substanțelor interzise. Printre acestea se numără clorpirifosul și anumite neonicotinoide.

Mai multe cercetări au analizat efectele expunerii prelungite la pesticide, iar unele studii au identificat posibile legături cu afecțiuni neurologice și alte probleme de sănătate.

Experții recomandă spălarea atentă a fructelor înainte de consum și încurajează adoptarea unei alimentații variate și echilibrate.