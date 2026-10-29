Poveste cu lacrimi și zâmbete. Un tată din Sibiu împlinește visul soției. Împreună cu cei doi copii prepară prăjituri după caietul de rețete al femeii

29 oct. 2026, Articole / Reportaje
Poveste cu lacrimi și zâmbete. Un tată din Sibiu împlinește visul soției. Împreună cu cei doi copii prepară prăjituri după caietul de rețete al femeii
Foto: Facebook
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Cuprins
  1. O tragedie care a schimbat definitiv viața unei familii
  2. Rețetele iubirii, prăjiturile din caietele Andreei
  3. Unde ajung produsele

După ce și-a pierdut soția într-un incendiu tragic izbucnit în camera centralei, Ionuț Beleiu, un sibian în vârstă de 36 de ani revenit din Germania, a găsit puterea să meargă mai departe alături de cei trei copii ai săi. Împreună, au deschis laboratorul de cofetărie la care femeia visa de ani de zile, transformând suferința într-o poveste despre speranță, pasiune și dovadă că viața mereu merge înainte și triumfă.

Povestea familiei din Șura Mare (județul Sibiu) a fost dată publicității de Consiliul Județean Sibiu, iar preparatele realizate după rețetele lăsate în urmă de mama celor trei copii ajung deja la târguri de profil și evenimente locale, scrie G4Media.

O tragedie care a schimbat definitiv viața unei familii

În urmă cu doi ani, o zi de octombrie din 2024 a transformat radical viața familiei Beleiu. Andreea, pasionată de cofetărie și patiserie, și-a pierdut viața în urma unei intoxicații cu fum cauzate de un incendiu la centrala casei. Deși a reușit să apeleze numărul de urgență, ea a fost găsită inconștientă și s-a stins din viață la spital după zece zile de comă. Din fericire, fumul nu a ajuns la etaj, unde dormeau cei trei copii ai cuplului.

Ionuț petrecuse un deceniu în Germania muncind ca măcelar în condiții grele, în timp ce Andreea se perfecționase făcând cursuri de cofetărie urmate în Marea Britanie și își făcuse un nume printre românii din zona Stuttgart. Visul lor cel mare a fost să se întoarcă acasă și să deschidă un laborator de dulciuri în Șura Mare.

Tragicul accident a avut loc cu doar trei zile înainte ca Ionuț să se întoarcă definitiv în țară.

Rețetele iubirii, prăjiturile din caietele Andreei

După înmormântare, tatăl le-a promis copiilor că vor duce mai departe dorința mamei lor. Afacerea de familie a pornit de la cele două caiete groase cu rețete scrise de mână de Andreea, pline de variante de tarte, prăjituri, cozonaci, torturi și plăcinte.

Astăzi, sub denumirea „Dulciuri de poveste Andreea”, Ionuț și cei trei copii ai săi lucrează cot la cot în laboratorul amenajat la demisolul casei lor din Șura Mare.

Unde ajung produsele

Pe lângă comenzile pentru aniversări private, prăjiturile sunt vândute și în Piața „Transilvania” din Sibiu, în cadrul secțiunii dedicate producătorilor locali.

Mezinul familiei, în vârstă de doar șase ani, își ajută tatăl la ornatul mini-tartelor și privește munca drept un mod de a păstra legătura spirituală cu mama sa.

Povestea familiei Beleiu nu este doar despre suferința unei pierderi imense, ci despre cum dragostea și moștenirea lăsată de o mamă care s-a sacrificat pentru pruncii săi pot fi transformate într-un viitor plin de speranță, care miroase a vanilie, nucă și scorțișoară.

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