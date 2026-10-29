AgriTech Talks: Cum arată ferma viitorului și ce tehnologii pot folosi agricultorii din România / Soluții olandeze pentru irigații, livezi și lucrări agricole automatizate

Ambasada Regatului Țărilor de Jos a încheiat campania „NL Agrifood Tech: Smarter. Together”, dedicată tehnologiilor care pot accelera digitalizarea agriculturii românești. Evenimentul AgriTech Talks, organizat recent, la București, a reunit fermieri, companii din agribusiness, furnizori de tehnologie, cercetători, finanțatori și reprezentanți ai autorităților din România și Țările de Jos.

Întâlnirea, găzduită de Ambasada Regatului Țărilor de Jos la The Marmorosch Hotel din București, a marcat finalul unei campanii de două luni în cadrul căreia au fost prezentate 28 de companii olandeze din domeniul tehnologiei agrifood. Printre inițiativele promovate s-a numărat și DigiFruit, un proiect care urmărește să sprijine digitalizarea sectorului pomicol din România.

Evenimentul „AgriTech Talks – Dutch Smart Solutions for Romanian Agriculture” a pus în prim-plan provocările comune ale agriculturii din cele două țări, rolul tehnologiilor inteligente în creșterea eficienței fermelor și importanța adaptării soluțiilor digitale la condițiile locale.

Provocări comune, soluții adaptate fermelor

În deschiderea evenimentului, E.S. Willemijn van Haaften, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România, a evidențiat presiunile cu care se confruntă fermierii: vremea tot mai puțin previzibilă, resursele de apă și inputurile mai rare și mai scumpe, presiunea asupra competitivității și deficitul de forță de muncă.

„Agricultura nu este doar un sector economic. Este vorba despre securitate alimentară, despre traiul din mediul rural, despre relația noastră cu natura și despre capacitatea noastră de a asigura nevoile generațiilor viitoare. Aceste provocări nu sunt specifice doar României sau Țărilor de Jos. Sunt provocări comune, care ne cer să învățăm unii de la alții și să lucrăm împreună”, a declarat ambasadoarea.

Aceasta a subliniat că tehnologia trebuie privită ca un instrument pentru atingerea unor obiective concrete, nu ca un scop în sine. Agricultura de precizie, senzorii inteligenți, inteligența artificială, robotica, automatizarea și deciziile bazate pe date pot contribui la creșterea rezilienței fermelor, la eficientizarea producției și la utilizarea mai responsabilă a resurselor naturale.

„O cooperare de succes nu înseamnă niciodată doar transferul unei soluții dintr-o țară în alta. Înseamnă să înțelegi condițiile locale, să îi asculți pe fermieri, să adaptezi tehnologia la nevoile lor și să construiești parteneriate care aduc valoare pe termen lung”, a punctat Willemijn van Haaften.

28 de companii olandeze și-au prezentat tehnologiile

Campania „NL Agrifood Tech: Smarter. Together”, desfășurată de la sfârșitul lunii august până în octombrie 2026, a prezentat soluții tehnologice dezvoltate de companii olandeze pentru diferite segmente ale sectorului agricol și alimentar.

Promovată pe paginile de Facebook, Instagram și YouTube AgriculturaPerformantaRO, precum și pe pagina de LinkedIn a Ambasadei, campania continuă inițiativele anterioare „Sustainability Heroes” și „Resilient & Sustainable. Together”, de această dată cu accent pe tehnologiile inteligente.

Sub conceptul „Changemakers”, „Cei care aduc schimbarea”, 13 companii individuale și inițiativa DigiFruit, care reunește în total 28 de firme olandeze, au prezentat tehnologii și proiecte aplicate. Portofoliul de soluții acoperă agricultura de precizie, irigațiile, agronomia digitală, utilajele autonome și tehnologiile avansate pentru sere.

O parte dintre exemple au fost însoțite de mărturii ale utilizatorilor din România, pentru a ilustra modul în care aceste tehnologii sunt deja aplicate în ferme și ce rezultate pot susține.

În cadrul evenimentului a fost prezentat în premieră și un material video care reunește poveștile incluse în campanie. Mesajul central a fost că soluțiile tehnologice există deja, iar colaborarea dintre companii, fermieri și parteneri locali poate facilita integrarea lor în agricultura românească.

Reprezentanții a șapte companii participante la campanie și ai inițiativei DigiFruit au discutat cu invitații în cadrul sesiunii de networking.

DigiFruit, inițiativă pentru digitalizarea pomiculturii

Unul dintre proiectele evidențiate de ambasadoarea Willemijn van Haaften a fost DigiFruit, o inițiativă olandeză care reunește 15 companii din diferite segmente ale lanțului valoric al fructelor. Acestea oferă soluții pentru managementul culturilor, protecția livezilor, monitorizarea condițiilor meteorologice, irigarea și fertirigarea de precizie, precum și pentru sortarea, procesarea și ambalarea automatizate.

Printre partenerii instituționali români se numără Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești.

DigiFruit urmărește să conecteze instrumentele pe care pomicultorii le utilizează deja, de la echipamente de stropit, sisteme de fertirigare și stații meteo până la GPS, senzori și programe informatice, într-un sistem integrat, care să permită gestionarea mai eficientă a activităților din livadă.

Abordarea propusă nu presupune înlocuirea tuturor echipamentelor existente sau adoptarea simultană a unui număr mare de tehnologii. Pomicultorii pot începe cu soluții punctuale, precum o stație meteo, evidențe digitale ale lucrărilor sau un echipament de stropit inteligent, și pot extinde ulterior sistemul în funcție de nevoi și de rezultatele obținute.

Printre beneficiile urmărite se numără reducerea consumului de apă și inputuri, obținerea unor producții mai mari și mai constante, automatizarea evidențelor culturilor, îmbunătățirea trasabilității și simplificarea proceselor de certificare, cu perspectiva accesului la noi piețe.

Tehnologia trebuie însoțită de pregătire și finanțare

Discuțiile de la AgriTech Talks au vizat și condițiile în care digitalizarea poate genera valoare economică pentru fermieri. Accesul la tehnologie nu este suficient în sine: sunt necesare cunoștințe practice, modele de afaceri viabile și soluții de finanțare care să permită adoptarea și utilizarea instrumentelor digitale.

La dezbateri au participat Iulia Blagu, președinta Asociației Femeilor din Agricultură, Andrei Chiriac, președintele think tank-ului Agrinnovator pentru transformare digitală din cadrul Clubului Fermierilor Români, Laurens Tack, Cluster Leader DigiFruit, și Marius Gavrea, expert în soluții sustenabile la ING Bank România.