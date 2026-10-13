Credea că e din cauză că mănâncă alimente roșii. Cum a descoperit o adolescentă că suferă de cancer de colon

13 oct. 2026, Nutriție
Credea că e din cauză că mănâncă alimente roșii. Cum a descoperit o adolescentă că suferă de cancer de colon
Foto: Clinica Navarro
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Cuprins
  1. O „dietă” despre care credea că va elimina sângele din scaun
  2. Lupta cu recidivele și descoperirea sindromului Lynch
  3. O decizie radicală pentru o viață fără frică

Danielle Ripley-Burgess, o femeie din statul american Missouri, își împărtășește povestea dramatică de viață pentru a trage un semnal de alarmă privind prevenția și diagnosticarea precoce a cancerului colorectal. Diagnosticată de trei ori cu această boală, ea vorbește deschis despre simptomul pe care l-a ascuns ani de zile din cauza jenei specifice adolescenței, relatează Mediafax.

O „dietă” despre care credea că va elimina sângele din scaun

Primele semne au apărut pe când Danielle avea doar 14 ani. Observând prezența sângelui în scaun, tânăra a refuzat să accepte că ar putea avea o problemă gravă și s-a convins că era vorba de alimentele consumate.

„M-am gândit că mănânc ceva roșu și probabil asta văd. Așa că am început o „dietă fără alimente roșii” și am încetat să mai mănânc orice avea culoarea roșie: de la dulciuri și pizza, până la salsa și înghețată de zmeură”, a mărturisit ea pentru publicația Today.

Afectată deja de schimbările fizice ale pubertății, jena a împiedicat-o să ceară ajutor. Au trecut aproape doi ani până când i-a mărturisit mamei sale ce se întâmpla. Pe măsură ce starea i s-a agravat, manifestată prin oboseală extremă, dureri abdominale severe și sângerări mai intense, familia a consultat un gastroenterolog.

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La scurt timp după ce a împlinit 17 ani, Danielle a primit un diagnostic crunt: cancer de colon în stadiul 3. A urmat un tratament agresiv bazat pe chimioterapie, radioterapie și o intervenție chirurgicală de extirpare a tumorii.

Lupta cu recidivele și descoperirea sindromului Lynch

Deși credea că a învins boala, cancerul a revenit de două ori la intervale lungi de timp. La un control de rutină efectuat la opt ani de la primul diagnostic, medicul a descoperit un polip canceros. De această dată, Danielle nu a prezentat niciun simptom extern.

Lipsa antecedentelor familiale i-a determinat pe medici să facă investigații aprofundate. Astfel s-a descoperit că tânăra suferea de sindromul Lynch, o mutație genetică rară ce crește exponențial riscul de a dezvolta cancer colorectal, uterin și alte forme tumorale.

La 39 de ani, colonoscopia a relevat o nouă revenire a bolii.

O decizie radicală pentru o viață fără frică

Pentru a elimina definitiv riscul ca boala să revină pe tractul digestiv, Danielle a decis să facă o operație de colectomie totală cu ileostomie permanentă, îndepărtând restul colonului.

„Niciun om nu își dorește o astfel de intervenție, dar în acest moment am făcut aproape toate operațiile posibile pentru a preveni cancerul. Nu mai am colon, ceea ce înseamnă că nu voi mai face niciodată cancer colorectal. Această certitudine este o adevărată ușurare”, a concluzionat ea.

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