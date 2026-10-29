Într-o eră în care recomandările medicale de pe rețelele de socializare tind să înlocuiască prescripțiile din cabinete, dr. Anca Tâu, medic primar de cardiologie și medicină internă, atrage atenția asupra unui fenomen periculos: refuzul tratamentelor validate științific în favoarea suplimentelor promovate agresiv în mediul online.

„Ne temem de statina prescrisă de cardiolog, dar înghițim liniștiți suplimentul recomandat de un domn de pe internet. Nu știm exact ce conține. Nici domnul nu pare foarte preocupat. Dar pe cutie este o frunzuliță verde. Iar frunzulița, se știe, ține loc de studiu clinic”, subliniază medicul cardiolog, într-o postare pe rețelele sociale.

Medicul a explicat de ce nu e bine să luăm aceste suplimente.

1. Orezul roșu fermentat: „O statină deghizată în remediu natural”

Unul dintre cele mai populare suplimente folosite de pacienți ca alternativă la tratamentul medicamentos este orezul roșu fermentat. Medicul atrage însă atenția că această opțiune reprezintă doar o iluzie a unui produs „natural”.

Orezul roșu fermentat poate conține monacolină K, o substanță identică din punct de vedere chimic cu lovastatina (o statină de sinteză).

Deși este vândut ca produs natural, suplimentul are concentrații variabile și poate provoca aceleași efecte adverse musculare sau hepatice ca un medicament clasic, dar fără rigoarea dozajului controlat.

„Am reușit să transformăm o substanță medicamentoasă într-un remediu naturist schimbând doar ambalajul și povestea din spatele lui”, spune medicul.

2. Omega-3 din comerț: „Peștele e sănătos, dar capsula nu-i moștenește automat calitățile”

O altă confuzie frecventă în rândul pacienților este legată de capsulele cu ulei de pește. Medicul explică clar diferența dintre alimentație și suplimentele alimentare necertificate medical.

Suplimentele obișnuite cu Omega-3 cumpărate din comerț nu reprezintă un tratament pentru scăderea colesterolului rău (LDL) și nu au demonstrat reducerea incidenței infarctelor sau a atacurilor cerebrale vasculare (AVC).

Deși există formule farmaceutice specifice pe bază de Omega-3 cu beneficii clinice dovedite pentru categorii speciale de pacienți, acestea nu trebuie confundate cu flacoanele obișnuite de pe rafturile magazinelor.

Încredere în influenceri, suspiciune față de știință

Medicul cardiolog semnalează un paradox îngrijorător: medicamentele testate pe zeci de mii de pacienți în studii clinice riguroase sunt privite cu scepticism, în timp ce pastilele promovate de persoane fără pregătire medicală generează încredere orbitoare.

„Confundăm des ‘natural’ cu ‘sigur’. Cucuta este naturală. Penicilina este medicament. N-aș inversa rolurile”, notează dr. Anca Tâu.

Codul de reducere nu ține loc de prescriptie. Recomandările medicale nu trebuie stabilite de campanii de PR sau de interesele financiare ale industriei suplimentelor.

Dr. Anca Tâu precizează că nu se opune utilizării suplimentelor alimentare atunci când există o indicație clară, ci condamnă transformarea publicității în prescripție medicală și mutarea atenției de la dovezile științifice la ambalaje atractive.