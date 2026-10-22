Medicii și nutriționiștii spun că nu este nevoie de o dietă specială înainte de vaccinul antigripal. Totuși, ei atrag atenția că hidratarea, mesele echilibrate și o gustare înainte de vaccinare pot ajuta organismul și pot reduce unele neplăceri asociate procedurii. „O dietă sănătoasă și echilibrată, plus puțin mai multă hidratare, este tot ce îi trebuie cuiva ca să fie pregătit”, explică medicul Jonathan Yadlosky, citat de EatingWell.

Toamna este perioada în care vaccinarea antigripală este recomandată înainte ca circulația virusurilor gripale să se intensifice odată cu sezonul rece.

Bea puțin mai multă apă înainte de vaccin

Unul dintre cele mai simple lucruri pe care le poți face este să acorzi mai multă atenție hidratării în zilele dinaintea vaccinării. Specialiștii recomandă aproximativ unul-două pahare suplimentare de apă pe zi. „Încercați să beți un pahar sau două cu apă în plus în fiecare zi înainte de vaccin”, recomandă asistenta medicală Patricia Stinchfield.

Hidratarea contribuie la menținerea funcțiilor normale ale organismului. Poate fi utilă mai ales în contextul în care febra ușoară poate apărea printre reacțiile adverse după vaccinare.

Pentru cei care uită să bea suficientă apă, poate ajuta o sticlă ținută permanent la îndemână. Apa poate fi aromatizată cu felii de citrice sau plante aromatice. Iar fructele și legumele bogate în apă contribuie și ele la aportul total de lichide.

Pune mai multe culori în farfurie

Niciun aliment nu poate preveni singur gripa și nici nu poate înlocui vaccinarea. Însă o alimentație variată poate susține funcționarea normală a sistemului imunitar. Nutriționista Roxana Ehsani recomandă fructe, legume, pește, nuci, cereale integrale, fasole și linte. Ca regulă simplă, se poate urmări prezența a cel puțin trei culori naturale diferite în farfurie la fiecare masă. În practică, aceasta înseamnă o combinație mai variată de legume, fructe și alte alimente vegetale.

Specialiștii reamintesc și că vaccinul antigripal nu poate provoca gripa, una dintre ideile greșite care circulă frecvent în sezonul vaccinării.

De ce este bine să mănânci ceva înainte de vaccin

O gustare înaintea injecției poate avea un rol mai important decât pare. Unele persoane se confruntă cu anxietate puternică atunci când văd acul sau când urmează să fie vaccinate. În anumite situații poate apărea un episod de leșin. „O gustare și puțină apă chiar înainte de vaccin pot ajuta”, explică Patricia Stinchfield. Leșinul poate apărea după aproape orice vaccin, în special la adolescenți, potrivit Centrelor americane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca vaccinarea să fie făcută în poziție șezândă sau culcată și ca persoana vaccinată să rămână sub observație aproximativ 15 minute după injecție.

O gustare simplă poate însemna un iaurt, un fruct, câteva nuci, o felie de pâine integrală sau un sandviș mic, mai ales dacă vaccinarea are loc după mai multe ore în care nu ai mâncat nimic.