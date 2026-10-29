Parchetul European (EPPO) din București a trimis în judecată trei persoane într-un dosar privind o presupusă fraudă cu fonduri europene destinate fermelor mici și instalării tinerilor fermieri. Anchetatorii susțin că au fost depuse documente false sau inexacte în 237 de proiecte, pentru care au fost solicitate finanțări de aproximativ 5,7 milioane de euro.

Dintre cele 237 de proiecte identificate până acum în anchetă, 170 au primit finanțare. Prejudiciul estimat pentru bugetul Uniunii Europene ajunge la aproximativ 3,5 milioane de euro, echivalentul a 16,8 milioane de lei.

Proiectele vizate erau finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și urmăreau sprijinirea instalării tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici. Potrivit Parchetului European, principalul inculpat este un consultant care ar fi pregătit și depus, în numele unor societăți și întreprinderi familiale, documente false și inexacte în cadrul celor 237 de cereri de finanțare.

Proiectele au fost depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Valoarea totală a finanțărilor solicitate prin proiectele considerate frauduloase de procurori a fost de aproximativ 27,7 milioane de lei, adică 5,7 milioane de euro.

170 de proiecte au primit bani

Din totalul cererilor investigate, 170 au fost aprobate și finanțate. EPPO estimează că prejudiciul rezultat pentru bugetul european este de aproximativ 3,5 milioane de euro. Consultantul considerat principalul suspect în dosar fusese arestat în luna mai 2026. Celelalte două persoane trimise acum în judecată au fost plasate sub control judiciar. Dacă vor fi găsite vinovate, cele trei persoane pot primi pedepse de până la zece ani de închisoare.

Dosarul este mai amplu decât cele trei trimiteri în judecată anunțate acum. Alte 30 de persoane au recunoscut faptele și au solicitat încheierea unor acorduri de recunoaștere a vinovăției. Procedurile judiciare pentru acestea sunt în desfășurare. De asemenea, alte câteva zeci de persoane au fost investigate pentru că ar fi acceptat ca cereri de finanțare frauduloase să fie depuse în numele lor.

Potrivit procurorilor europeni, acestea ar fi primit sau ar fi urmat să primească beneficii în schimbul unor comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea totală a proiectelor.

DNA și Poliția au participat la anchetă

Investigația a fost coordonată de Parchetul European din București. La anchetă au participat polițiști judiciari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați din România.

Au mai oferit sprijin Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița și Brigada de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei.

Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE. În această categorie intră fraudele cu fonduri europene, corupția și alte infracțiuni care produc prejudicii bugetului Uniunii.

Toate persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente.