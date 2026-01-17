Air fryerul nu mai este de mult doar un aparat pentru cartofi prăjiți sau legume crocante. Tot mai mulți pasionați de gătit descoperă că acesta poate fi folosit și pentru preparate considerate „clasice”, precum orezul. Da, ai citit bine: orezul se poate găti la air fryer, fără supraveghere constantă și cu rezultate surprinzător de bune.

Metoda este ideală pentru cei care vor o porție mică sau medie de orez, fără să murdărească mai multe vase și fără riscul ca orezul să se lipească sau să dea în foc, așa cum se întâmplă uneori pe aragaz. În plus, timpul de gătire este comparabil cu cel clasic, iar textura rămâne aerată și uniform gătită, dacă sunt respectate proporțiile.

De ce să gătești orezul la air fryer

nu trebuie amestecat în timpul gătirii

nu fierbe în exces și nu se lipește

este o soluție practică pentru cantități mici

consumă mai puțină energie decât cuptorul clasic

Rețetă de orez simplu la air fryer

Ingrediente:

1 cană de orez (alb, basmati sau cu bob lung)

2 căni de apă fierbinte sau supă de legume

1 lingură de ulei de măsline sau unt

½ linguriță de sare

Mod de preparare:

Spală orezul în mai multe ape, până când apa rămâne limpede.

Pune orezul într-un vas termorezistent care încape în air fryer.

Adaugă apa fierbinte, sarea și uleiul sau untul și amestecă ușor.

Acoperă vasul cu folie de aluminiu sau cu un capac termorezistent.

Introdu vasul în air fryer și gătește la 180°C timp de 20–25 de minute.

La final, scoate vasul, lasă orezul acoperit încă 5 minute, apoi afânează-l cu o furculiță.

Sfaturi utile

Pentru orez brun, timpul de gătire crește la 35-40 de minute și poate fi nevoie de puțin mai mult lichid.

Poți adăuga condimente, verdețuri sau legume congelate direct în vas, pentru un preparat complet.

Dacă observi că lichidul s-a absorbit complet, dar orezul nu este suficient de moale, mai adaugă câteva linguri de apă și mai lasă 5 minute la air fryer.