Unul dintre oamenii-cheie din dezvoltarea globală a Bitdefender, Bogdan Irina, astăzi General Manager al diviziei Consumer Solutions Group, a făcut un pas neașteptat în zona HoReCa. A lansat în România un concept fast-casual cu totul nou pe piață: IL TACCHINO, un lanț de restaurante bazat pe preparate din carne de curcan fresh, gătite rapid, sănătos și doar cu ingrediente locale. După primele două unități deschise în Corbeanca și Piața Victoriei, încă opt locații noi sunt programate pentru 2026, toate în zona Sectorului 1 din București.

„Credem că putem să rezolvăm dilema dintre mâncarea sănătoasă și cea gustoasă”

În interviul acordat G4Food, Bogdan Irina spune că ideea IL TACCHINO s-a născut dintr-o nevoie reală observată în stilul de viață urban:

„Am pornit de la ideea că sunt prea multe compromisuri atunci când alegi între mâncarea sănătoasă și mâncarea gustoasă. Credem că putem să rezolvăm această dilemă și oamenii să poată mânca sănătos, gustos și rapid”, a spus sursa citată.

Conceptul se aliniază direcției fast-casual, segment care, la nivel global, generează cea mai rapidă creștere în industria restaurantelor, branduri precum Chipotle, Shake Shack sau Sweetgreen fiind deja repere internaționale.

Preparatele, bazate integral pe carne de curcan proaspătă

Ingredientul central al meniului este pieptul de curcan fresh, niciodată congelat, marinat lent cu mixuri naturale de condimente și gătit fie pe plite cromate, fie prin convecție.

Bogdan Irina explică alegerea: „Curcanul este una dintre cele mai sănătoase proteine disponibile. Pieptul de curcan are sub 1% grăsime și este foarte versatil în reinterpretarea rețetelor populare”.

Restul componentelor din meniu urmează aceeași filosofie: fără friteuze, fără congelatoare, cu gătire doar în unt ghee și ulei de avocado, pentru un aport nutritiv optim.

„Colaborarea cu producători locali nu este doar o opțiune, este o necesitate”

Pentru că toate ingredientele folosite sunt proaspete, lanțul se bazează în mod real pe furnizori locali.

„Nu folosim congelatoare și toate ingredientele noastre sunt proaspete. Colaborarea cu producători locali nu este doar o opțiune, ci chiar o necesitate. Ne dorim să cumpărăm de la producători locali tot ceea ce putem”.

Pentru elementele specifice unor culturi internaționale, achiziția se face prin distribuitori care importă produse specializate.

Rețete internaționale reinterpretate

IL TACCHINO pornește de la ideea că poți mânca sănătos și gustos în același timp. Echipa a analizat rețete din întreaga lume, pe care apoi le-a adaptat în jurul ingredientului principal, curcanul.

„Ne-am uitat în întreaga lume. Am pornit de la studierea rețetelor din diverse culturi, apoi ne-am gândit cum s-ar putea adapta ele folosind ingredientul nostru principal”, explică Bogdan Irina.

Cele mai comandate preparate confirmă apetitul publicului pentru diversitate: meniul mediteranean este preferatul clienților, urmat de Bolul japonez și de opțiunea mexicană.

Un model de business construit pentru scalare rapidă

Lanțul funcționează pe o structură modernă: o bucătărie centrală care produce zilnic marinadele, sosurile și mixurile de condimente, și multiple locații compacte unde preparatele sunt finalizate în 6-8 minute.

Acest sistem permite:

trasabilitate completă,

standardizare în gust și proces,

costuri optimizate,

o extindere accelerată, fără a compromite calitatea.

În restaurante, mesele sunt servite pe veselă ceramică premium, iar ambalajele biodegradabile sunt folosite exclusiv pentru livrare sau comenzi to-go.

Din IT global, în mijlocul industriei HoReCa

După o carieră construită în dezvoltare strategică, management tehnic și comercial în cadrul Bitdefender, Bogdan Irina vede IL TACCHINO ca pe un proiect în care expertiza sa în standardizare și scalabilitate se traduce natural într-un business de food:

„Ne adresăm unui segment de piață care își dorește să mănânce mai sănătos, să aibă opțiuni de masă rapide, dar în același timp ele să fie sănătoase și foarte gustoase”, explică sursa menționată anterior.

Cu primele rezultate deja vizibile și cu planuri ambițioase de expansiune, IL TACCHINO pare pregătit să devină unul dintre cele mai dinamice nume din noul val fast-casual din România.