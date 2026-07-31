O nouă linie experimentală de tomate dezvoltată de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău a atras atenția specialiștilor și a participanților la cea mai recentă degustare organizată de instituție. Linia SCDL 10, aflată încă în proces de ameliorare, a obținut cel mai mare punctaj la categoria tomatelor cu fructe mari, datorită aspectului și calităților sale gustative.

Cercetătorii lucrează de trei ani la această creație, care s-a remarcat prin fructele în formă de inimă, cu striații pe fond brun-roșiatic și pulpă cărnoasă.

„SCDL 10 a fost marea câștigătoare la categoria de tomate cu fructe mari, obținând cel mai mare scor al evaluării senzoriale. Încă aflată în proces de ameliorare, această linie s-a remarcat prin fructele sale în formă de inimă, cu striații spectaculoase pe fond brun-roșiatic și pulpă cărnoasă, demonstrând că un aspect aparte poate fi însoțit de un gust pe măsură”, au transmis reprezentanții SCDL Buzău.

Productivitate ridicată și toleranță la boli

Pe lângă aprecierea obținută în cadrul degustării, cercetătorii spun că linia experimentală s-a evidențiat și prin productivitate ridicată și o bună toleranță la boli și dăunători, caracteristici importante pentru fermieri.

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Cu toate acestea, soiul nu va ajunge prea curând pe piață. Procesul de ameliorare este încă în desfășurare, iar stabilizarea caracterelor genetice necesită mai mulți ani.

„Linia de tomate este în testare din 2023, odată cu lansarea programului nostru de ameliorare la tomate. Procesul de obținere a unui soi nou este unul complex și poate dura chiar și zece ani. Vom continua selecția, iar după stabilizarea caracterelor, soiul va putea fi pus la dispoziția fermierilor și consumatorilor”, au explicat reprezentanții stațiunii.

Florelia și Flaviola, preferatele consumatorilor

În cadrul degustării au fost evaluate 15 varietăți de tomate, dintre care cinci din categoria tomate cherry și zece din categoria tomatelor clasice. Participanții au acordat note de la 1 la 5 pentru aspect, culoare și gust și au răspuns dacă ar cumpăra fiecare dintre soiurile testate.

La capitolul intenție de cumpărare, soiul Florelia a ocupat primul loc în categoria tomatelor clasice.

„Florelia și-a confirmat încă o dată valoarea, ocupând primul loc la intenția de cumpărare. Cu fructele sale roz, cărnoase și gust autentic, rămâne tomata pe care consumatorii și-ar dori să o ducă acasă. Flaviola a dominat categoria tomatelor tip cireașă, clasându-se pe primul loc atât la evaluarea senzorială, cât și la intenția de cumpărare”, au mai transmis cercetătorii.

Potrivit SCDL Buzău, rezultatele degustării oferă informații importante despre preferințele consumatorilor și vor fi folosite pentru dezvoltarea viitoarelor programe de ameliorare, cu obiectivul de a obține soiuri care să îmbine productivitatea, rezistența și gustul apreciat de cumpărători.